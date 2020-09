Andrés García Suárez, primer coordinador de los CDR en Cienfuegos, sigue siendo un cederista activo

A pocos días del 28 de septiembre me encontré de nuevo con mi amigo Andrés García Suárez, escritor y periodista, quien tuvo la responsabilidad de organizar los CDR en Cienfuegos y ser su primer Coordinador, como no tenía a mano la grabadora, les cuento parte de la conversación.

Andresito me dijo: “… han pasado 60 años desde la fundación de los CDR y apenas me doy cuenta ahora, que entonces tenía 28 y que hoy cuento con 88, pero no olvido aquellas jornadas memorables.”

Cumplía otras tareas y un día la dirección de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) de Cienfuegos, le encomendó la responsabilidad de constituir los CDR, obra del genio inigualable de Fidel Castro, que dotó al pueblo revolucionario de esta arma novedosa y magnífica.

El ahora octogenario y activo cederista , ideológico en el CDR 2 Félix Edén Aguada, de la zona 90 afirmó “ … para mi fue un privilegio que pusieran en mis manos esa tarea, ese año fueron creados unos tres mil CDR en el municipio, que entonces abarcaba barrios inmensos como Cumanayagua, en las faldas del Escambray, que todavía no había adquirido el rango de municipio y a cada paso, comprobé que la iniciativa creadora, la riqueza fecunda estaba en las masas, de las cuales aprendí mucho, pues me enseñaban constantemente algo valedero, tanto en la cabecera como en los barrios más apartados … “

Con la emoción que le trajo el recuerdo afirmó: “ … estaban en todas partes aquellos cuadros espontáneos, nacidos ahí en la comunidad, que uno valoraba con admiración por su sacrificio, aunque debo decir mejor, por su entrega, porque no era para ninguno un sacrificio, era algo que realizaban casi con devoción…”

Era acaso por aquello que el poeta Baragaños definió tan bien, al enunciar que vivíamos el tiempo de los hombres, el tiempo verdadero, el que nace de una tempestad de fuego, sangre y alegría que se llama Revolución; pero ahora diríamos de los hombres y de las mujeres, que actúan tan maravillosamente.

Y concluyó “… Hoy todos los cederistas fundadores nos sentimos orgullosos y satisfechos de haber vivido aquellos tiempos y encontrarnos con las nuevas generaciones, tan brillantes y apasionadas como antaño, nadie lo dude, porque con diferentes características, porque las circunstancias son otras, pero entregadas como aquellas en la lucha cotidiana, por la defensa de la Revolución

Andrés García, no me habló de su trabajo como primer coordinador de los CDR, lo que hizo fue elogiar el trabajo de los demás, quien a los 88 años, sigue siendo aquel joven humilde pero muy talentoso, que conocí cuando estudiábamos en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cienfuegos.

Por: Manuel Varela Pérez.