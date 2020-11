Aseguran en Cienfuegos producciones agropecuarias ante intensas lluvias de ETA

Ante las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical ETA, en Cienfuegos desde que se decretaron las diferentes fases para este tipo de eventos hidrometeorológicos el sistema de la agricultura desarrolla acciones para minimizar los daños en los cultivos y asegurar las cosechas de las producciones y la entrega de leche a los niños.

El aseguramiento de las producciones agrícolas y la protección de los cultivos y el ganado mayor y menor constituye la prioridad para los productores cienfuegueros. En el municipio cabecera se ha venido trabajando en función de la cosecha de los productos listos para el consumo de la población.

Lorenis Suárez García, Delegada de la Agricultura en el municipio de Cienfuegos declaró a este medio que: “Desde que se decretó la fase informativa, fundamentalmente en el polo productivo “Mártires de Barbados” se ha cosechado y la llevamos a la unidad de Acopio del municipio, las placitas y a los asentamientos de las propias cooperativas, además del acopio de toda la leche para que no se pierda y asegurar este producto a los niños, embarazadas y otras personas necesitadas, adelantando de ser necesario la leche del día siguiente, también estamos asegurando la observancia de las cuatro micropresas que tenemos en el municipio, las cuales están aliviando y aunque están en un buen estado, con la continuidad de las lluvias hay que mantener la observación par que no peligre ni las vidas de las personas que viven alrededor de estas micro presas, ni tampoco los cultivos que tenemos en ese entorno, así como estamos protegiendo todo el ganado mayor y menor que pueda estar en lugares bajos asegurando sus vidas y no perder a estos animales”.

El polo productivo de la cooperativa “Mártires de Barbados” es uno de los sitios incomunicados del territorio sureño.

En este sentido Lorenis Suárez García, que dirige la agricultura en el municipio de Cienfuegos precisó que: “El río tiene incomunicado parte de las áreas de cultivo de la cooperativa “Mártires de Barbados” de las cuales en los días anteriores sacamos las producciones que ya estaban en cosecha como la yuca, plátano, boniato, calabaza y fruta bomba, y mantenemos en observación el río para que no peligre la vida de nadie y continuaremos según las posibilidades la cosecha de fruta bomba que ya está del otro lado del río, para garantizar que la producción que está ahí no se pierda, y también el ganado de esta cooperativa se encuentran a buen resguardo y un equipo de trabajo de la propia CPA se encuentran en el lugar dirigidos por su Presidente, siempre preservando la vida humana pero asegurando que no se pierda ninguna producción lograda hasta el momento”.

Se mantiene el sistema de la agricultura en el municipio de Cienfuegos con acciones concretas en el terreno para minimizar los daños a los cultivos, proteger el ganado y asegurar las producciones en cosecha y la leche para los niños.