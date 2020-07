Celebró Universidad de Cienfuegos su graduación “Jóvenes por la Vida”

La celebración de uno de los acontecimientos más importantes de la Universidad es la graduación de sus estudiantes que este año cobra especial significación por haber sorteado a la pandemia y llegar a feliz término cinco años de estudios.

Con la presencia de Felix Duartes Ortega, primer Secretario del PCC y Alexandre Corona Quintero, Gobernador en la provincia de Cienfuegos entre otros dirigentes y personalidades en el territorio se realizó esta graduación de más de cien estudiantes en diferentes especialidades de Ingeniería y las ciencias sociales.

Es este un momento de varias emociones unidas y la satisfacción de materializar al su más importante propósito, al graduarse como profesionales. Es así que nuevos ingenieros y de las especialidades de las ciencias sociales reciben sus diplomas y reconocimientos a sus desvelos.

En su intervención la doctora en ciencias Orquidia Urquiola Sánchez, Rectora de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodría es una graduación diferente porque vivimos una realidad diferente que impide que podamos recibir juntos a los 800 jóvenes que este año concluyen su carrera universitaria y podamos darnos los acostumbrados besos y abrazos que forman parte de nuestra idiosincrasia, es por eso que en este escenario se encuentran 123 jóvenes de las facultades de ciencias sociales e Ingenería para materializar el sueño que han anhelado durante cinco años”.

Títulos de oro, que reflejan la calidad docente, Premios al Mérito Científico, por los resultados en investigaciones y eventos provinciales, nacionales e internacionales y reconocimiento de instituciones y a los destacados en el enfrentamiento a la COVID 19 en la atención a personas vulnerables y en tareas económico sociales de la provincia ocuparon la ceremonia de celebración.

Como siempre la congratulación para los graduados más integrales, quienes desde sus carreras de Ingeniería Mecánica y Derecho se destacaron en la docencia, las investigaciones, eventos nacionales e internacionales y otras actividades y tareas de impacto juveniles desde sus especialidades.

Laura Naranjo Ramírez, Licenciada en Derecho, graduada más integral de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad de Cienfuegos al expresar su sentir declaró a este medio que: “Me siento muy orgullosa porque realmente de mí, de mis logros, y sobre todo por el empuje y la fuerza de mi madre que me ha impulsado siempre a seguir adelante, y es algo bien lindo e importante haber podido participar en cada espacio de la Universidad, poder formar parte de eventos científicos, de todas las tareas que se desarrollan en la Universidad nuestra y a partir de ahora estaré como profesora de Derecho en la propia facultad y daré todo lo mejor de mí a los estudiantes y también seguiré superándome como profesional”.

Por su parte Justino Angelo Dos Passos, Licenciado en Ingeniería Mecánica, graduado más integral de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cienfuegos igualmente dijo que: “Me siento alegre y triste a la vez porque logré mi objetivo pero mis padres no están aquí conmigo y la esta entrega total a esta isla me ha ayudado a ser lo que soy hoy, un profesional, una persona honesta, dedicada, un batallador, uno que se entrega totalmente a sus tareas sin esperar nada a cambio y con la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, tuve mucha entrega, ella me enseñó a ser líder, a ser buena persona, y buen profesional y quisiera que mi crecimiento y superación fuera también aquí en Cuba, un país que amo y que nos acogió a mi ya mis otros trece compañeros como hijos y hermanos”.

La graduación 2019- 2020 “Jóvenes por la Vida” de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” un acontecimiento que celebran más de 800 estudiantes en diferentes carreras de las Ciencias Sociales, Ingeniería, Educación, Ciencias Económicas, Agraria, Cultura Física y Humanidades , una victoria más ante la actual pandemia que aún azota al mundo y que en Cuba tiene como siempre el sabor de lucha, responsabilidad, compromiso y certeza en el triunfo.