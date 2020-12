Cienfuegos de cara al pase en la Serie Nacional de Béisbol

A falta de una subserie con los Gallos espirituanos a efectuarse los días 5 y 6 de enero, los Elefantes de Cienfuegos presentan balance de 42 victorias y 30 derrotas y está ubicados en la cuarta posición, aunque tienen igual cifra de éxitos y derrotas que los tuneros los del balcón del oriente cubano le ganaron el enfrentamiento particular a los paquidermos, por ello se posicionan en el tercer puesto. Según los entendidos en la materia consideran que los del centro sur de Cuba deben ganar al menos dos juegos más para clasificar.

Los enfrentamientos entre Cienfuegos y Sancti Spiritus están igualados a una victoria; los Elefantes para clasificar entre los 8 mejores deben ganar al menos dos partidos frente a los Gallos, novena que junto a Granma lideran la tabla de posiciones y ostenta uno de los mejores cuerpos de lanzadores del torneo.

Ahora muchos seguidores de los Elefantes dicen esos dos juegos que nos hacen falta los perdimos ganándolo en el octavo o noveno episodio, por errores a la defensa. La falta de un batazo oportuno o por boletos de los lanzadores nuestros, por cierto que son bastante o mucho tiempo en el montículo, lo cierto es que para el mánager cienfueguero ha sido un dolor de cabeza establecer un cuerpo de abridores y relevistas.

Los cienfuegueros perdieron los enfrentamientos particulares con Las Tunas, Granma y Mayabaque y al resto de los equipos le ganaron la subserie particular, no obstante los sureños todavía no están clasificados.

En la gira por el occidente la última semana frente a Mayabaque y Artemisa ganaron tres de los cinco partidos, aunque la ofensiva respondió no fue arrolladora como la primera etapa, es verdad que ese ritmo es difícil de mantener pero ante las vulnerabilidades de su picheo todo el peso de las victorias sureñas recae sobre ellos.

Soy de los que confía que los Elefantes estarán en la próxima etapa, pero a sabiendas de que los play of son juegos de mucha presión y para un cuerpo de lanzadores con tanta incertidumbre tendrán que pulirla muy bien para estar entre los cuatro finalistas, que es lo espera la afición cienfueguera.