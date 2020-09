En Cienfuegos, Fincimex detiene solicitud de tarjetas AIS hasta nuevo aviso

Las tarjetas de débito AIS son las tarjetas magnéticas emitidas por la oficina financiera oficial cubana FINCIMEX, que permiten a los cubanos residentes en la isla recibir dinero de sus familiares que viven en el extranjero. En estos momentos se imposibilita nuevas solicitudes por la alta demanda de las mismas que ha superado la capacidad de importación de determinados insumos.

Con la apertura de las nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertible en Cuba, el uso de las tarjetas AIS se extiende, pues facilitan la compra de alimentos y otros artículos de primera necesidad comercializados en USD. Iliana Pérez Pérez, Especialista Comercial de FINCIMEX Cienfuegos, comentó que: “tenemos creadas en lo que va de año siete mil ciento quince tarjetas, recibidas por clientes cerca de cuatro mil, pues hay clientes que desconocen que de todos los lugares se puede recibir dinero, de Estados Unidos incluso se puede recibir dinero, porque existe la plataforma para ello”.

Las tiendas para la modalidad de venta en MLC tienen una variedad de productos que van desde alimentos y aseo, electrodomésticos, autos y motos; todos de alta gama, aunque también es posible realizar la importación de bienes por este tipo de pagos. Cienfuegueros expresan su sentir al respecto: “nunca he tenido problemas, he llegado y todo siempre ha sido positivo, nunca ha fallado y esta es la tercera vez que vengo desde hace dos meses que tengo la tarjeta y no he tenido problemas». “si están depositando sin problema, el único problema es que nunca puedo conocer el saldo que tengo en mi tarjeta, porque cuando la solicité me pidieron una clave de cuatro dígitos, pero he tratado por varias vías de conocer el saldo que me queda y por ningún lado lo conozco, no sé la única tarjeta pienso que uno no puede conocer el saldo que le queda”.

Ante la creciente demanda, Fincimex ha presentado problemas de abastecimiento por lo que ha detenido el servicio. Pérez Pérez explicó que: “esta producción de tarjetas va a continuar, lo único que estamos esperando para solucionar esta situación, yo espero que dentro de breve tiempo se solucione y podamos ofrecer el servicio a la población”.

La parada momentánea para la solicitud de tarjetas AIS crea desconcierto en la población cienfueguera. En espera de que FINCIMEX retome el demandado servicio, actualmente entregan las que llegan en valija de anteriores trámites.