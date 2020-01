Cienfuegos sobrecumplió la Circulación Mercantil Minorista en 2019

Parecía no ser posible, porque a las alturas del 23 de diciembre, en encuentro con la prensa el Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos informó que poco más de 44 millones de pesos faltaban por recaudar, para cerrar con broche de oro el Plan de Circulación Mercantil Minorista.

En términos prácticos, esas últimas tres palabras significan, tanto para el propio Grupo como para el ciudadano común, “un aporte superior al 70 por ciento de los ingresos al presupuesto estatal, al respaldo monetario utilizado para pagar salarios a maestros, médicos y otros trabajadores”, describió Aguedo Madruga Torreira, subdirector del conglomerado de empresas del comercio en la provincia.

1075 millones 475 mil pesos era el número final previsto para que el 31 de diciembre, a las 11 y 59 de la noche, el Comercio cienfueguero cerrara con buen ánimo el año 2019. Sin embargo, y contra todo pronóstico, al cierre de ese día, 1076 millones 441mil 600 pesos avalaron el resultado de las ventas en este territorio.

No fue un acto de magia

A concretar la buena noticia ayudaron cuatro empresas, “la municipal de comercio en Lajas, con ventas superiores a los 55 millones, y la de comercio en Cumanayagua, el comercio minorista en el municipio de Cienfuegos, y la Provincial de Alojamiento, Gastronomía y Recreación”, dijo Madruga Torreira.

Si bien cumplir los planes no debiera rondar en el plano de lo extraordinario, sería injusto no mencionar que la meta de circulación mercantil minorista, alcanzada y superada en Cienfuegos, constituye un logro importante, en medio de “un año bien complejo, fundamentalmente con el abastecimiento de productos no alimenticios tras el recrudecimiento del bloqueo”, comentó el directivo.

Se refiere, por ejemplo, a la escasez e intermitencia en mercados de la red minorista de productos de línea económica como el jabón de baño y el de lavar, y la crema dental. Desde su posicionamiento en las llamadas tiendas de productos industriales, el aseo reporta altos niveles de venta para el comercio. Ni hablar de la alta demanda que tienen estos en la población de cualquier sitio de la geografía nacional.

La oferta al centro de los resultados

Con multiplicidad de ofertas y buena aceptación popular, la feria de fin de año celebrada de la Calzada de Dolores, de la ciudad de Cienfuegos, “representó el impulso final que necesitaba el cumplimiento del plan”, aseguró Torreira.

Agregó al respecto que “en 2018 en ese evento comercial vendimos diez millones aproximadamente, mientras este 2019, la feria logró recaudar más de 12 millones de pesos. El 31 de diciembre también superamos los cinco millones en ventas, otro número que empujó hacia la meta.”

Otras estrategias implementadas en la provincia, tales como las cenas de fin de año en los restaurantes especializados del territorio, la comercialización de productos de alta demanda como la carne de cerdo y la cerveza, propiciaron la inyección necesaria para superar las cifras de recaudación previstas.