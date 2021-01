Círculos de interés, por una formación vocacional de calidad

Hace más de dos décadas inició una experiencia de trabajo que prepara a estudiantes de la Secundaria Básica del Consejo Popular la CEN en la especialidad de Construcción Civil. Ese quehacer ha posibilitado el vínculo con profesionales dedicados a la actividad en la provincia.

Más de 20 estudiantes de la enseñanza secundaria de la escuela Mártires de Girón de la CEN en Cienfuegos pertenecen al círculo de interés de Construcción Civil y Geodesia, un espacio que contribuye a la formación vocacional de los adolescentes.

Melanie del Carmen es una de las estudiantes que se prepara en esta especialidad para en un futuro poder ejercerla y seguir los pasos de su papá.

Melanie, estudiante de 9no grado de la escuela secundaria del Consejo Popular la CEN perteneciente a la Perla del Sur, expresó que: “yo estoy en este círculo de interés porque mi papá estudió Construcción Civil y me fue enseñando algunos libros y fue cuando me comenzó a gustar la carrera y cuando inicié la escuela en octavo grado me enteré que había un círculo de interés de Topojodesia y decidí entrar al círculo de interés y he aprendido muchas cosas con el profesor y me gusta mucho la carrera cuando termine noveno grado yo quiero estudiar Construcción Civil”. .

Con 20 años formando estudiantes de la enseñanza secundaria básica en esta profesión, el círculo de interés, acumula resultados. Víctor Manuel Hernández Hernández, Técnico de Topografía, cuenta que: “yo entré aquí en la escuela y un profesor pasando por las aulas para un círculo de interés, yo no sabía para que era ese círculo, pero me apunté, pasó el tiempo fui viendo todo lo que me enseñaron y me gustó, en noveno grado cuando otorgaron las carreras yo era alumno integrador en el Círculo de Interés me otorgaron la carrera directa en Construcción Civil y ahí seguí en el politécnico hasta que terminé y ahora estoy trabajando con él”.

Para los profesores y trabajadores de la ECOI 6 en el territorio, es muy importante apreciar el vínculo universidad, escuela, empresa como un sistema integrado para su desempeño en este sector, les hará más competentes para el futuro.