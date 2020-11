Concluyó en Cienfuegos séptima edición del concurso de locución Sergio Farray Pich in memoriam

El concurso de locución Sergio Farray Pich in memoriam concluyó en Cienfuegos con la entrega de los premios a los más destacados profesionales de la palabra de la radio y la televisión locales. Fue esta la edición número siete de un certamen que por primera vez, incluyó en sus bases la participación de periodistas.

Hoy el ejercicio de la locución en la Perla del Sur es un poco más fuerte. Sus defensores encuentran el espacio para dialogar y compartir experiencias, maneras de hacer y a propósito del año en curso, iniciativas puestas en práctica para mantener al público informado en tiempos de Covid-19.

“Creo que ha sido una edición increíble, de la que saldrán nuevas ideas. Nos reunimos, debatimos sobre nuestro trabajo y sobre cómo hacerlo cada vez mejor. Una de las iniciativas fue la de crear un grupo en Whatsapp para que el contacto sea permanente y nos ayudemos unos a otros a superarnos y a crecer”, apuntó Dainelis Curbelo, conductora de programas en el Telecentro Perlavisión.

Luego, el momento esperado por todos, la entrega de lauros, que tuvo por sede la peña Trova de Guardia de los Hermanos Novo en los Jardines de la UNEAC. El tercer lugar correspondió a la locutora de Radio Ciudad del Mar María del Carmen Stable, mientras que el segundo premio fue para Carlos Javier López y el primer puesto lo obtuvo Armando García, también de la emisora provincial.

“Este año se presentaron locutores muy preparados y con muchas ganas de superarse. Creo que ese es el reto, rozar la excelencia cada vez que nos sea posible porque es eso lo que necesita nuestro público y lo que este merece”, afirmó María del Carmen Stable, quien además de la locución asume la dirección de programas de radio.

Por su parte Carlos Javier López, recordó a sus maestros en la profesión, quienes le inculcaron la dedicación y la disciplina que se necesita para ser cada vez un mejor locutor, un mejor profesional.

“Estoy feliz, muy feliz y modestamente no me creo merecedor de este alto honor. Pero me compromete, a ser mejor cada día y a compartir mis experiencias con quienes recién comienzan en este camino” comentó Armando García, una de las voces más reconocidas por los cienfuegueros.

El jurado también galardonó las especialidades de conducción de programas variados, locución de géneros periodísticos y conducción de espacios informativos. Dainelis Curberlo de Perlavisión, Armando García y Carlos Javier López, respectivamente obtuvieron estos reconocimientos.

El Concurso

El VII Concurso de Locución Sergio Farray Pichs in Memoriam es convocado por la Asociación de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la UNEAC en Cienfuego y está dirigido a locutores y periodistas de la Radio y la Televisión de la provincial.

El concurso rinde homenaje a esta trascendente figura de la locución cienfueguera, así como estimular la participación de estos profesionales en los festivales de la Radio, la Televisión y el premio Caracol de la UNEAC. El evento tuvo como slogan “Fiesta de la voz y la palabra”.

Sergio Farray Pichs fue uno de los locutores emblemáticos de la radio en Cienfuegos. Junto a su excelencia profesional – dada por su versatilidad, esa cualidad de encarar cualquier género de espacio radial -, iba por añadidura un carácter sincero, afable y de buen humor.

Farray inició su vida radial en 1958 cuando se presentó a un examen convocado en La Habana por el Ministerio de Comunicaciones, opción que no tuvo efecto debido a la situación reinante en el país durante aquel último año de la dictadura batistiana. 1958 y 1959 fueron años en los que se ejercitó en locución en la emisora CMHK del municipio cienfueguero de Cruces.

El mismo año del triunfo de la Revolución fue nombrado delegado en la Perla del Sur del recién creado Comité Nacional Pro-Defensa a Aspirantes a Locutores, entidad cuyo principal objetivo fue lograr el llamado a examen de los aspirantes a locutores que ya contaban con expedientes archivados en el Ministerio de Comunicaciones.

Ejerció su labor encomiablemente como locutor hasta el año 2004 cuando falleció.