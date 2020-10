Convocan en Rodas a pensar el arte desde la localidad

El Proyecto “Duendecillos Traviesos” de la Instructora de Arte Adianez Espinosa Villa, fortalece la educación integral de los estudiantes de la Escuela Raúl Suárez Martínez del municipio cienfueguero de Rodas, a través de las artes como una herramienta fundamental para la construcción social, cultural e intelectual de la comunidad.

Con el objetivo de tener un espacio donde los niños pudieran desarrollar el gusto estético hacia las artes a través de las diferentes manifestaciones artísticas, se creó en el año 2005 en el municipio cienfueguero de Rodas el Proyecto “Duendecillos Traviesos”.

Las tablas, movimientos, voces, el telón, una escenografía dispuesta, una dramaturgia estructurada, una escena, un final feliz, forman parte cada día de los niños rodenses, que a través de las diferentes manifestaciones del arte elevan su cultura general integral.

Periodista: Por qué surge este proyecto?

Adianez: “este proyecto surge a través de los resultados alcanzados por los instructores de arte, en sus talleres de creación con la formación de unidades artísticas representativas en el centro, se unieron las diferentes disciplinas y sale este producto cultural, donde se comenzaron a montar puestas en escenas donde estaban implícitas todas las manifestaciones, estas giraban en torno al teatro, sin darnos cuenta teníamos ya en nuestras manos un proyecto hermoso, lleno de duendes cargados de sueños, deseosos de presentar a la comunidad todo lo que habían aprendido”.

Son bailarines, cantantes, actores que a pesar de su temprana edad, deslumbran ya por su profesionalidad y entrega.

Periodista: ¿Qué significa para ustedes formar parte de este proyecto sociocultural?

Brianamary: “me encanta este proyecto, en él he aprendido muchas cosas, diferentes acordes mayores y menores, con barras y de séptima, he aprendido diferentes rayados que me han ayudado acompañar la canción con la guitarra”.

Irenevys: “desde muy pequeña estoy en este proyecto, es un proyecto muy constante, activo, en el que participan niños de diferentes edades, desde pequeña comencé por el teatro, luego el proyecto me dio la oportunidad de comenzar a cantar como solista, en dúo, en trío”.

El proyecto, además del teatro se ha fortalecido en la manifestación de música, ya que ofrecen talleres de canto y de guitarra para lograr una mejor integralidad de los educandos.

Periodista: ¿Qué le ha aportado este proyecto a la comunidad?

Adianez: “creo que el proyecto “Duendecillos Traviesos” ha tenido un impacto positivo, ya que ha permitido el disfrute y la utilización del tiempo libre de estos niños en una recreación sana y esto se simplifica en una mejor calidad de vida”.

Defender ante cualquier situación el buen arte dedicado a los niños, es reto hoy para los integrantes de este proyecto, que a través de las diferentes manifestaciones artísticas, realizan acciones para estrechar el vínculo escuela –familia –comunidad.