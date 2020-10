Droguería Cienfuegos: puntal en la distribución de medicamentos

La vida laboral de Maydelín Toledo Home se resume en los quince años cumplidos por la Unidad Empresarial de Base (UEB) Mayorista de Medicamentos, de la Perla del Sur, nombrada comúnmente Droguería Cienfuegos. Este ha sido su único centro de trabajo y allí, asegura, piensa seguir por mucho más tiempo.

“Siempre me he sentido a gusto. Es un colectivo que se caracteriza por la organización, la disciplina, y donde impera un buen ambiente. La responsabilidad que asumo resulta grande porque hablamos, precisamente, de fármacos, pero procuro ejercerla con el mayor profesionalismo para que no exista ningún tipo de problema”, afirmó.

Toledo Home se desempeña como manipuladora-despachadora y figura entre los fundadores de esta joven entidad cienfueguera, que constituye hasta hoy una garantía en la distribución de medicamentos a las distintas instituciones y unidades del sector de la Salud en el territorio. No por gusto ha merecido la condición de Vanguardia Nacional en cuatro ocasiones, la última ahora en 2020, en medio de un escenario complejo y desafiante.

Así lo reconoció Isabel Silva López, directora de la UEB, perteneciente a la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Encomed). “En estos quince años —dijo— hemos jugado un rol importante, con resultados significativos. La contabilidad de la empresa, así como el sistema de gestión de la calidad, están certificados, y cumplimos, además, con las buenas prácticas de distribución establecidas. Por otra parte, nuestro almacén se encuentra en el tercer nivel de categorización que regula el Ministerio de Comercio Interior”.

Favorables indicadores económicos, especialmente en el comportamiento de las utilidades, hablan también del sostenido empeño de la Droguería Cienfuegos por cumplir con su encargo social. En la actualidad, provee de medicinas a 135 clientes de la región centro sur de Cuba, de ellos a 84 farmacias, tres hospitales, 20 policlínicos, 16 unidades asistenciales, y otro grupo de organismos.

“Esto lo hacemos con un ciclo de distribución cada quince días, aunque a los hospitales le reponemos semanalmente todas las faltas de medicamentos que llegan, los cuales se incorporan a las distintas líneas”, explicó Silva López.

La directiva precisó que el actual déficit de fármacos en el país ha obligado a estrechar todavía más las relaciones de trabajo con la Dirección Provincial de Salud (DPS), a fin de garantizar una repartición equitativa dentro de las limitadas posibilidades.

“Una vez llegan, realizamos la conciliación de conjunto y se define hacia dónde van. Si lo que recibimos no cubre el 100 por ciento del plan previsto para el mes, decidimos cuáles son las prioridades y cómo debe distribuirse. Buscamos que fluya de manera rápida y oportuna, en las 72 horas siguientes a su recepción”, comentó.

Ante la tensa situación generada por la pandemia de la Covid-19, la Droguería Cienfuegos asumió cometidos adicionales y de vital impacto, relacionados con el suministro expedito, y con niveles de urgencia, de todas las pruebas diagnósticas, reactivos, medicamentos y recursos sanitarios que fueron destinados al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), así como a hospitales, policlínicos, hogares de ancianos y centros de aislamiento.

“Fue una labor coordinada con la DPS, con un mecanismo de distribución que operó muy ágil, aseguró Mayneli Rodríguez Martínez, especialista en gestión comercial. Ya estábamos preparados para eso, porque tenemos la costumbre de trabajar de tal modo”.

Ella engrosa la lista de fundadores de la UEB Mayorista de Medicamentos en Cienfuegos y, al repensar los quince años de su entidad, habla de enseñanzas y sacrificios. “Todo —dijo— por tratar de lograr la satisfacción de nuestros clientes. Eso es lo primordial: que las medicinas lleguen a las farmacias e instituciones del sistema de Salud, para que puedan ser utilizadas en beneficio de la población”.