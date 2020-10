Elefantes de Cienfuegos con bates calientes en la Serie Nacional 60

Mucho ha llamado la atención el inicio ofensivo que han protagonizado los Elefantes de Cienfuegos en esta todavía joven Serie Nacional de Béisbol número 60. Acerca del tema recogimos impresiones entre varios integrantes de la manada de paquidermos, las cuales hoy ponemos a su consideración.

“Creo que en mi caso me ayudó mucho el aspecto psicológico, pues antes arrastraba los errores defensivos a mi actuación desde el cajón de bateo. Hoy me siento más concentrado y me enfoco en la acción que debo realizar en cada momento. También es ya mi segundo año en el campo corto, posición donde me ha ido muy bien, aunque me gusta más la tercera base”. (Vicente Mateo, torpedero)

“La dirección del equipo ha confiado en mí y he tenido la oportunidad de jugar regularmente. Eso me compromete a prepararme mejor cada día. Hasta ahora he salido a jugar casi siempre cuando el lanzador es zurdo, pero si me necesitan, en todo momento estoy dispuesto a aceptar ese reto. Las cosas me han salido bastante bien y confío en que puedo apoyar mucho a mis Elefantes”. (Alexander Sevilla, jardinero)

“No comencé como todos esperaban, pero ya he ido subiendo el nivel y comienzan a parecer los batazos. Claro que la afición aspira a más, sobre todo por la actuación que tuve el año anterior, pero sé que iré encontrando mi forma habitual, pues me esfuerzo mucho en la preparación. No se preocupen, volveré a rendir al máximo”. (Richel López, receptor)

“Históricamente comienzo por debajo y luego voy levantando. Así ha sido a lo largo de mi carrera. No tengo preocupación por eso. Es cierto que cuando casi todo el equipo anda desbordado a la ofensiva, muchos extrañan mi aporte, pero ese llegará. Confíen en mí, que todavía me queda mucho por batear para la causa del equipo”. (Yusniel Ibáñez, jardinero)

“Estábamos conscientes de que la ofensiva era nuestra principal fortaleza, pero ciertamente hasta nosotros nos hemos sorprendido por el tremendo bateo colectivo. Prácticamente todos los jugadores están muy bien, algo difícil de lograr. Trabajamos mucho esta área, porque sabemos que tenemos que hacer la mayor cantidad de carreras posibles para apoyar a nuestro pitcheo, que no está al nivel de otros en la Serie. Las cosas van saliendo de maravillas, y los Elefantes estarán en la postemporada”. (Alaín Álvarez, director)