Escuela cienfueguera “Guerrillero Heroico” conecta con sus alumnos vía Telegram

Tras el cierre temporal de los centros educativos en el territorio por la Covid-19, padres, alumnos y profesores han debido buscar nuevas formas de mantener el vínculo educativo. Este es el caso de la escuela primaria Guerrillero Heroico, que cada día ofrece un conjunto de actividades escolares en su canal de Telegram.

Yaser Tejera Ciriano, guía base de la escuela por más de catorce años, explicó en conversación exclusiva con 5 de Septiembre, que el canal tiene un año de fundado y los objetivos de su creación estaban orientados inicialmente a informar a la familia sobre la institución y el proceso educativo.

El escenario actual hizo que añadieran otros propósitos a la lista.

“Primero llegamos a la mensajería instantánea en WhatsApp y nos pareció muy dinámico e interactivo en Telegram. Actualmente el canal tiene 130 suscriptores y va creciendo con un promedio diario de tres familias. A medida que lo compartan y muestren el contenido, creceremos más. En WhatsApp tenemos un grupo con 98 miembrosy es otro número de padres que se conectan”.

Cada día el canal publica una serie de ejercicios y consejos para su resolución orientados desde preescolar hasta sexto grado. Los maestros Teresa, Tamara, Zoraida (del preescolar), Bárbara Mazorra, Denis García y Lázaro Romero son los encargados.

De esta manera, la escuela contribuye a la consolidación de los conocimientos adquiridos en las teleclases que transmite el Canal Educativo.

Para Yadira Jacomino Cabrera, madre trabajadora con dos pequeños en la enseñanza primaria, esta iniciativa resulta muy útil. Su hijo Ariam Alejandro, que cursa el 4to grado, puede mantenerse activo y estudiar los contenidos fundamentales de las asignaturas.

También su hija Claudia, de preescolar, se beneficia, aunque no estudie en Guerrillero Heroico, pues en el canal aparecen imágenes de los trazos de preescritura, válidos para todos los alumnos de este nivel.

“Muchos padres me piden los ejercicios porque nos sirven de gran apoyo en esta labor educativa que nos ha tocado asumir en tiempos de pandemia. Reconozco el esfuerzo que están haciendo, pero me gustaría que pusieran ejercicios para todos los días. Por ejemplo, el lunes toca Matemática de cuarto grado y hasta la próxima semana no tenemos”, expresó Yadira.

Sin embargo, no todos los estudiantes tienen acceso a la conexión a Internet.

“Ha sido una oportunidad para aprovechar los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías de la comunicación. No a todos les llega, pero al menos un número grande ya accede y pueden divulgar los ejercicios fuera de las redes de distintas maneras. Varios padres han venido a la escuela, han tomado fotografías de las hojas de trabajo, y se han llevado los ejercicios. En fin, lo importante es mantener el nivel de aprendizaje alcanzado y que se extienda hasta donde pueda llegar, no quedarse sin hacer nada. Es nuestra contribución al sistema educativo que hoy se ve afectado debido a la pandemia”, comentó Yaser.

Otra de las facilidades del canal es que tiene un grupo asociado. Allí, tanto niños como padres pueden aclarar dudas. “Lo han hecho, y, además, han tenido ese espacio para sugerir. También hay mensajes de agradecimiento que nos llenan de felicidad, reconocimiento y deseos de continuar la marcha educativa y formadora”, agregó el guía base.

Con la repercusión del canal en Telegram la escuela primaria Guerrillero Heroico afianza su posicionamiento en las redes sociales más populares, pues hace unos años posee cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con un significativo número de seguidores.

Puedes suscribirte al canal mediante este enlace https://t.me/gheroico

Por: Gabriela Roig Rosell / 5 de Septiembre Digital