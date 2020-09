Fiscalía cienfueguera recibe a jóvenes egresados

En la mañana de este 2 de septiembre, la Fiscalía Provincial de Cienfuegos recibió a 5 nuevos fiscales, que se desempeñarán en las sedes municipales de Aguada de Pasajeros, Abreus, Rodas y Cienfuegos.

El escritor alemán Johann Wolfang Von Goethe expresó: “Todo comienzo tiene su encanto” y este no careció de ello. A pesar de ser una bienvenida diferente, marcada por el uso del nasobuco y del distanciamiento físico impuesto por la pandemia de la Covid-19, Yalizet Núñez Llano, Fiscal Jefa Provincial, junto a otros miembros del Consejo de Dirección del Órgano, acogieron a los egresados y los familiares que los acompañaron.

Una técnica participativa aplicada por Yoanne Arruebarrena Sarría, Psicóloga de la institución, sirvió para constatar las expectativas de estos jóvenes, así como las características personales que los distinguen.

La Fiscal Jefa se dirigió a los presentes, ratificándoles la importancia de la labor que van a desempeñar y el papel del estudio y la autopreparación, así como del imprescindible apoyo familiar. Un video motivacional sirvió de complemento a su intervención reforzando en todos la idea de que la disciplina y la constancia vencen a la inteligencia.

Eddy Esther Castro, madre de una de las fiscales expresó: “Un día como hoy yo como madre me siento muy orgullosa de que mi hija forme parte de esta institución, lo que siempre fue su anhelo. De aquí me llevo muy buena impresión: que mi hija está en una familia, que por muy duro que sea el trabajo, por mucho sacrificio que tenga que hacer va a estar bien acompañada, va estar protegida y eso realmente me hace muy feliz como madre y ser humano, como parte de esta Revolución, de este país. Mi hija va a formar parte de un órgano que bien la protege. Muy orgullosa me siento de ella y de todas las personas que la rodean. Me voy muy tranquila, muy segura y muy agradecida.”

Desde ahora estos nuevos fiscales son parte de este colectivo y con su entusiasmo, capacidad, energía, responsabilidad y carácter, contribuirán a hacer de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos una institución mejor.

Por: Dulce María Castellanos Hernández / Comunicadora de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos