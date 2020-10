Ganaron los Elefantes de Cienfuegos el primer desafío contra Guantánamo

Con marcador de 12 carreras a 8 y similar cifra de imparables para las dos novenas ganaron los Elefantes de Cienfuegos el primer desafío de los tres a efectuar con los Indios del guaso.

Por la diferencia de 4 carreras parece ser un triunfo fácil para los del centro sur de Cuba, sin embargo la problemática del picheo cienfueguero de subseries precedente se puso de manifiesto. Yasmany Insua, lanzador de la Perla del Sur en el primer episodio aunque permitió dos hits logró cerrar el capítulo sin anotaciones.

Por su parte los cienfuegueros desde el inning de apertura fabricaron 5 anotaciones al tirador guantanamero Frank Navarro, fruto de tres hits dos base por bola y un pelotazo.

En la segunda entrada los más orientales reaccionaron y por base por bola de Insua y 4 hits pisaron el home play tres veces. En el cierre de ese episodio los paquidermos fabricaron otras 4 carreras con hits de Cesar Prieto, Daniel Pérez y jonrones de Juan Miguel Soriano y Yusniel Ibáñez.

Nueve anotaciones a tres parecía fácil el camino para el segundo éxito de Insua en la temporada, entonces vendrían escenas similares a juegos precedentes, cuando en la cuarta entrada los Indios descontaron otras dos anotaciones. El gigante de Rodas tuvo que abandonar el montículo en tres entradas y dos tercio permitiendo siete imparables y 5 carreras.

En su recate trajeron a Luis Serpa quien facturó el tercer Out de ese episodio, en el quinto se complicó y permitió tres carreras más para cerrarse el juego 9 a 8. El mánager sureño llamó a Alex Pérez quien durante dos entradas y dos tercio frenó la rebelión de los guantanameros . Pérez lanzó hasta el principio del séptimo que después de retirar a los dos primeros bateadores que enfrentó tuvo que salir del montículo, en su rescate trajeron a Carlos Damián Ramírez, que con la mejor actuación de la temporada resultó decisivo para que novel Alex Pérez se consolidara como el lanzador más útil a la causa de los Elefantes con dos victorias y un punto por juego salvado.

Damián Ramírez se anotó punto por juego salvado pero por encima de eso para los seguidores de los paquidermos, la buena nueva de que uno los serpentineros más experimentados del equipo haya tenido actuación favorable los hace pensar que puede continuar aportando a su equipo. En tal sentido el protagonista dijo que “Este año no me han salido bien las cosas, sabiendo que el equipo lo necesitaba, pero esta actuación me da más confianza para seguir aportando a los elefantes”.

Con esta victoria los de la Perla del Sur presentan balance de seis triunfos e igual cifra de derrotas, todavía por efectuar dos juegos con los guantanameros, un equipo batallador hasta el noveno episodio.