Grupo de enfrentamiento en Cienfuegos continúa las acciones para enfrentar a coleros, revendedores y acaparadores

La pandemia de la COVID-19 que afecta el país y el mundo en estos momentos, genera no solo una crisis sanitaria, sino también en la economía mundial. En Cienfuegos se organizaron 81 grupos de enfrentamiento para apoyar las ventas en establecimientos comerciales de gran demanda en la provincia, ante el auge de coleros y acaparadores, las acciones de control en el territorio muestran los primeros resultados.

El enfrentamiento a la pandemia y junto a él también los esfuerzos por vencer el desabastecimiento y limitaciones impuestas por la casi paralización de la economía por el bloqueo estadounidense hacia nuestro país, se crearon en el territorio el grupo de enfrentamiento contra coleros, revendedores y acaparadores.

Al respecto Yolexsy Rodríguez Armada, Vicegobernadora Provincial, informó que: “la provincia de Cienfuegos trazó su plan de actividades y su plan de acciones para enfrentar esta conducta de acaparadores, revendedores y coleros, se constituyó los grupos municipales, también se constituyeron los grupos municipales de trabajo y se constituyeron además grupos de trabajo a nivel de cada una de las tiendas, se identificaron las principales tiendas que tenían más movilidad, más acción comercial”.

Cuadros, funcionarios, miembros de la FAR, el MININT y organizaciones de masas en conjunto con los administrativos de los centros comerciales del territorio, desempeñan un rol esencial en la identificación de estas personas que intentan lucrar con productos de primera necesidad.

Raisa Álvarez Betancourt, Administradora del Mercado Punta Gorda de la Cadena de Tiendas Caracol, informó que: “todas las mañanas me presento en la cola dándole la información al pueblo de todos los productos con los que se apertura la tienda, como los jugos, el café, vita nova, o sea todos los productos y las regulaciones por la que está trabajando nuestra cadena de tienda”.

También Odalina Ramírez, Administradora del Mercado Paraíso de la Cadena de Tiendas Cimex, expresó que: “se ha visto el cambio considerable, ya hoy vemos cuando tomamos los datos del carnet de identidad del cliente que viene a adquirir cualquier producto estrella como aceite, pollo, que son de alta demanda para la población, vemos la disminución o casi nula de los compañeros de otra provincia que antes venían a comprar para revender. Hemos tenido un enfrentamiento pues por la situación económica que tenemos en el país se ha normado un grupo de productos”.

Además Eloisa Lagrana Ríos, perteneciente a Organización de la Federación de Mujeres Cubanas comentó que: “nosotros como FMC y población al mismo tiempo enfrentamos los delitos, lo mal hecho, las colas repetidas, los revendedores y hacemos el trabajo contra todo lo mal hecho”.

Al respecto Liz Laura Elguezabal Pérez, Presidenta Provincial de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media comentó que: “el rol que he desempeñado dentro del grupo de apoyo ha sido en las colas, para apoyar la aglomeración de personas, que usen el nasobuco, el hipoclorito, también evitar los coleros, que acaparen las cosas”.

Los cienfuegueros han mostrado aceptación con la creación de estos grupos de enfrentamientos contra estas personas que influyen en el desabastecimiento de los comercios y provocan una alteración en la distribución de las mercancías necesarias para satisfacer sus necesidades. Cienfuegueros comentan que: “si he visto una organización y si he visto un funcionamiento que ha ido acorde con todo lo que se ha planeado” “si como no, se ha visto la organización que hay, no vamos a decir que en todas las tiendas, pero en la mayor parte de las tiendas hay organización”.

De igual manera para facilitar la aplicación de las medidas de prevención del COVID-19 se implementó una aplicación que permite controlar y organizar las colas en estos establecimientos comerciales.

Al respecto, Danay Sarría Sarría, Gerente de Unidad Comercial de Pisos de Venta y Kiosco, TRD Prado, comentó que: “es una aplicación que su único objetivo es conocer cuántas veces el cliente entra a una unidad o a varias, esa información va a una base de datos, donde después se toman decisiones por el MININT, es importante poder escanear a todo cliente que puede entrar a una tienda para saber y conocer quiénes son estos grupos de compañeros revendedores que tenemos que nos están entrando en las tiendas”.

El enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores, constituye una tarea compleja. De todos depende el combate a este tipo de comportamientos que perjudican a la sociedad e imposibilitan el acceso del pueblo a las mercancías de alta demanda.