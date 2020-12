Ignasio Yero: “siempre volvería a la Educación”

El reconocimiento a la labor de los educadores es siempre en este mes de diciembre una de las actividades de la jornada del educador. En Cienfuegos son cientos de maestros y trabajadores de este sector con una vasta experiencia que sobresalen por su consagración a esta noble obra de educar.

Son casi 50 años de labor ininterrumpida en la educación cubana que atesora Ignacio en su vida profesional y de trabajo. Para conocer detalles de este decursar conversamos con Ignacio Yero Hernández, Sub director Administrativo de la Escuela Pedagógica “Octavio García Hernández” de Cienfuegos.

Periodista: ¿Cuál fue su inicio en la educación?

Ignasio: “Estudiaba en una escuela técnica y por necesidades de la propia escuela se me seleccionó siendo alumno de cuarto año para dar clases a los primeros años y continué mi labor e hice la licenciatura por curso dirigido en la universidad donde me gradué como licenciado en Historia y Ciencias Sociales”.

Aunque estuvo poco tiempo frente al aula, Ignacio ha cumplido otras funciones vitales para el buen desarrollo de la escuela.

Periodista: ¿A qué se ha dedicado realmente durante la gran parte de su vida laboral en el sector de la Educación

Ignasio: “La vida mía fue dedicada a director de escuela de diferentes secundarias básicas, preuniversitarios, he transitado como inspector a nivel municipal y provincial hasta el 2001. Cuando se inició la formación de Maestros Emergentes en el país, se me seleccionó como subdirector administrativo en la escuela de Cienfuegos “Manuel Hernández Osorio” durante 10 años hasta que se cerró la escuela y entonces me incorporo a esta escuela pedagógica “Octavio García Hernández”, ocupando el mismo cargo y donde voy a cumplir ya once años de labor en la misma actividad y hasta la fecha he obtenido resultados”.

El trabajo administrativo incluye disímiles indicadores y actividades a supervisar diariamente, que aunque no es estar directo frente al aula constituye pilar fundamental para el buen funcionamiento de todo el proceso docente – educativo.

Periodista: ¿Cuáles son para Ignasio los secretos de esta labor que desarrolla?

Ignasio: El primer eslabón que tiene que estar presente es la ejemplaridad, la constancia en el trabajo, la sistematicidad en todas las labores que uno realiza y que son elementos importantes que contribuyen de forma positiva a que los compañeros que laboran con uno se sientan comprometidos también y mantengan una actitud positiva, consecuente en la actividad y sea para bien de la escuela”.

Experiencias diversas en su vida profesional atesora Ignacio que para él han sido y son la razón cotidiana de su labor.

Periodista: ¿Qué es lo mejor que le ha pasado en estos casi 50 años de trabajo y lo peor?

Ignasio: Lo mejor que me ha pasado es que en ambas escuelas he tenido un colectivo de trabajo en el orden contable y de recursos humanos muy capaz, y que son dos eslabones importantes dentro de esta tarea y que realmente es el termómetro que mide la eficiencia del trabajo en el área administrativa, de ahí que los resultados de las auditorías recibidas hayan sido satisfactorias”.

El sector educacional es para Ignacio imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad y su continuidad.

Periodista: ¿Por qué imprescindible?

Ignasio: En nuestra escuela hoy tenemos un grupo de estudiantes que se graduaron aquí y hoy son profesores de la propia escuela, y son profesores organizados, capaces, con un sentido de pertenencia, de responsabilidad y que acometen cada tarea con entusiasmo y responsabilidad que es un aspecto fundamental que debe medir a un joven de estos tiempos”.

Por todo eso, el magisterio es una profesión de bien a la que Ignacio volvería si hoy fuera un joven de estos tiempos.

Periodista.: ¿Por qué el magisterio si fuera hoy joven?

Ignasio: “Realmente lo bonito, lo formativo, lo responsable que se va haciendo uno en esta labor porque son muchos elementos que contribuyen a la formación de uno, cada vez que uno hace algo positivo por un estudiante se revierte en un resultado, por eso siempre seré Educador”.