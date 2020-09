Incrementa en BANDEC Cienfuegos apertura de cuentas en USD para personas naturales

El inicio en Cuba el pasado 20 de julio de la venta de productos alimenticios y de aseo, de gama media y alta en moneda libremente convertible despierta el interés de no pocas personas por acceder a este servicio. En Cienfuegos se incrementa la apertura de las cuentas en USD asociadas a las tarjetas magnéticas nacionales de los bancos Metropiltano S.A, de Crédito y Comercio, el Popular de Ahorro, así como las tarjetas AIS generadas por Fincimex.

El servicio de apertura de cuentas en la moneda de Dólar Americano (USD), operada por tarjeta magnética y respaldada por Moneda Libremente Convertible, es otro de los servicios que brinda el Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos.

El mismo puede ser solicitado a través de canales de pago como Transfermóvil y la página web del Kiosco, una opción demandada en todas las sucursales.

Al respecto, Reinier Dévora Mira, Director de la Sucursal # 4831 de BANDEC en Cienfuegos comentó que: “a través de este servicio el cliente puede hacer su solicitud de la tarjeta del producto 25, la cual también podrá recoger en el término establecido anteriormente en la sucursal donde él opera sus cuentas bancarias, o sea si sus cuentas bancarias pertenecen a la sucursal 4831 se puede dirigir en el término de diez días a nuestra sucursal a recibir el servicio y entrega de la tarjeta. Debo aclarar que el servicio de entrega de tarjetas a la población, lo tenemos delimitado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día”.

La apertura de una cuenta en USD puede efectuarse sin un depósito inicial y no tendrá saldo mínimo, además de que no devenga intereses, no se cobran comisiones por su utilización ni recibe la bonificación que los bancos aplican a otras tarjetas de red.

Las cuentas en USD son respaldadas en MLC que permite depósitos en monedas extranjeras canjeables en Cuba mediante la aplicación del tipo de cambio vigente en el día.

Anay Terry Tejeda, Jefa del Departamento de Comunicación y Marketing, BANDEC Cienfuegos explicó que: “es respaldada en Moneda Libremente Convertible, porque permite depósitos entre las monedas extranjeras canjeables en Cuba, es decir, Dólar Americano, Libra Esterlina, Dólar Canadiense, Peso Mexicano entre otras. Una vez el cliente hace el depósito se le aplica el tipo de cambio para el dinero depositado en la tarjeta en la moneda Dólar Americano”.

También estas tarjetas pueden recibir depósitos mediante transferencias del extranjero, en una tarjeta de la misma moneda de un banco comercial cubano y por el servicio de caja en las propias sucursales bancarias.

Además Terry Tejeda declaró que: “con las tarjetas USD en cliente puede realizar tantas operaciones al igual que con las tarjetas en CUC o en CUP, es decir puede operar en las tiendas, puede realizar sus comprar, puede efectuar sus pagos, puede recibir depósitos, puede realizar transferencias, puede utilizar los canales de pagos electrónicos , tanto los disponibles por el móvil, por internet, por la banca telefónica o por un teléfono fijo, a diferencia de las tarjetas en las otras monedas es que puede ser utilizadas en las nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertible.

Las cuentas USD asociadas a tarjetas magnéticas una nueva opción en Cuba, para adquirir productos alimenticios, de aseo y equipos electro domésticos, en moneda libremente convertible y contribuir a la economía nacional.