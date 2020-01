Intercambia Abel Prieto con Jurado del Premio Literario Casa de las Américas y con intelectuales cienfuegueros

El reconocido intelectual y poeta cubano Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas intercambió en Cienfuegos con escritores locales y con los miembros del Jurado del Premio Literario que convoca esta institución que dirige. En el encuentro estuvieron presentes autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

Luego de este debate, el destacado escritor ofreció una entrevista a la prensa acreditada en el lugar.

Son más de 60 años de Casa de las Américas, como su presidente y como escritor, ¿Cuál es el valor que podemos concederle a la existencia de este certamen?

“En primer lugar yo creo que es un concurso que tiene ya una vida larga. En segundo lugar es importante decir que no ha hecho concesiones pues no ha evaluado la literatura con ojos de mercaderes, viendo que potencial tiene en términos de venta, si se va a convertir en un best seller. Ha evaluado a la literatura a partir de su desafío, de su autenticidad, de su apego a lo esencial de la cultura”.

“Ese valor explica que los autores sigan mandado sus obras a este premio. Porque si se compara lo que pagamos nosotros en metálico con otras otros internacionales, es todo irrisorio. Los escritores participan en el Casa por el prestigio que tiene y eso se evidenció en las palabras del jurado cunado intercambiamos con ellos”

¿Cuáles son los retos del Premio Casa para estos tiempos?

“Uno de los retos que enfrentamos es la dificultad con la distribución internacional de los libros premiados. Estamos analizando diversas alternativas vinculadas con el uso de internet. Nosotros imprimimos solo 100 ejemplares y eso disminuye el impacto de los textos premiados”.

“Otro de los desafíos tiene que ver con el hecho de que ha habido como una especie de retroceso de la inteligencia a nivel mundial. La gente tiende a apreciar los mensajes simples, los estereotipos, cosas que se comprendan muy rápidamente sin ningún tipo de esfuerzo intelectual. Recuerdo ahora aquella frase de José Lezama Lima tremenda en la que decía que solo lo difícil es estimulante”.

“Defender un proyecto cultural a contracorriente, contra viento y marea, contra todas estas tendencias simplificadoras, contra todas estas tendencias a la idiotización, al letargo intelectual, es difícil. Y no podemos alejarnos de las nuevas generaciones”.

¿Cuál es la posición que debemos asumir desde la cultura ante la realidad del continente?

“Yo creo que frente al neofascismo que se está abriendo paso en el continente, frente a las actitudes racistas e intolerantes la cultura es un antídoto. Es muy importante (…) responder con ideas, con elementos que convenzan a la gente”.

“Hay que levantar la bandera de la cultura. Me parece fundamental esa cultura de resistencia, esa capacidad para resistir por la vía espiritual”

Este sábado 25 de enero se presentarán en la Librería de Cienfuegos los textos ganadores del premio Casa de las Américas en la edición de 2018, uno de los certámenes más relevantes que en materia de literatura se convoca en el continente americano.