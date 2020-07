Lanzador cienfueguero Yasmany Insua mantiene sus entrenamientos a pesar del receso deportivo

En la Serie Nacional 59 de béisbol la actuación del lanzador cienfueguero Yasmany Insua resultó decisiva en la inclusión de los Elefantes entre los mejores ocho equipos del país. Durante la etapa de aislamiento social se preparó desde casa para la serie 60.

Con diez victorias y tres puntos por juegos salvados y solo tres derrotas, Yasmany Insua, el Gigante de Rodas, se convirtió en la serie 59 el primer pitcher del equipo de los Elefantes y clave en la inclusión entre las ocho mejores novenas del pais.

Insua Morfa planteó que los Elefantes van por más en la serie 60 y que el pueblo cienfueguero que es bastante exigente los apoyen nuevamente en esta temporada, en la cual el tratará de darle a su equipo si le salen bien las cosas otras diez victorias, al igual que el año anterior y si puedo aportarle más mucho mejor.

En tiempos de aislamiento social desde casa Insua mantiene su preparación cumpliendo las orientaciones del cuerpo técnico de su equipo. Insua dijo que en este tiempo de pandemia ha trabajado en lo físico y mentalmente, ha quemado bastante grasa y ha practicado movimientos que anteriormente la bola se le quedaba arriba y se la bateaban con facilidad, todo ello ha sido con las orientaciones de los entrenadores de manera que cuando comience el campeonato tenga mayor dominio del control.

Fuera del tema de béisbol el pelotero, padre y esposo, dio su opinión de este tiempo de aislamiento social: “Desde el punto de vista familiar ha sido lo máximo, son tiempos de cuidarse mucho tanto en lo personal como la familia, he disfrutado mucho de mi niña y he podido compartir más con mi esposa, ya que en tiempos normales nosotros los peloteros no tenemos tiempo para prácticamente nada, la serie provincial y, la serie nacional prácticamente se unen y después está el tiempo de trabajo de la preselección, realmente la pandemia ha sido algo triste pero en lo personal me ha servido para estar más tiempo con mi familia.

Sin duda en gran medida de la actuación de este hombre en la serie 60 dependerá de que los Elefantes vuelvan a clasificar y lleguen un poco más allá, la madurez, nobleza, sencillez y amor a la camiseta de Insua continuará siendo útil a los paquidermos, que bajo el mando de Alain Álvarez en la serie 59 la distinguió por la hermandad entre los peloteros.