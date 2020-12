Los lanzadores que se enfrentan a Cienfuegos: Naykel Cruz

En la historia del béisbol cubano existen muchos lanzadores que sin ser supersónicos buscaron variantes para ser dominantes y ser grandes y ser respetados cuando subían al montículo. Veamos la forma de dominar del lanzador yumurino Naykel Cruz.

La novena de Cienfuegos en la serie 60 ha llevado la voz cantante en el average colectivo, donde desde el primer bateador hasta el noveno ponen a pensar a los lanzadores rivales. Lázaro Blanco, lanzador granmense considerado entre los mejores pitcher de la pelota cubana, plantea que él sabe que el equipo de Cienfuegos es muy bateador y sobre todo de rectas, consciente de ello cuando los enfrenta los trabaja mucho con rompimiento moviéndole la bola, de ahí que los ha dominado con facilidad.

Pese a ello en el último partido efectuado en el Estadio 5 de Septiembre de la subserie entre los Cocodrilos de Matanzas y los Elefantes de Cienfuegos, el jovencito Naykel Cruz, de la Atenas de Cuba, con perspicacia e inteligencia maniató la ofensiva cienfueguera de tal manera que solo le toleró 4 imparables en 7 capítulos, en tiempos que para cualquier manager de la pelota cubana, el tema del control de sus serpentineros, preocupa y ocupa a todos.

Vamos cómo piensa y actúa este joven matancero para cumplir con su rol en el montículo lo cual lo hace pensar y trabajar hasta en su tiempo libre para ayudar a su equipo, algo así como sentido de partencia. Cruz Saldívar, talentoso tirador yumurino dijo que en la rotación que le tiene su director lanza cada 5 días y él se prepara para cada partido durante ese tiempo estudiando a cada bateador contrario durante esa semana, sobre qué lanzamientos conectan mejor y cuál les hace más daño, pero si yo no hago eso no puedo dominarlos. Algunos de mis compañeros me dicen que porque tanto tiempo para juego, pero si usted no se prepara y le dedica tiempo a lo que uno le gusta no se pueden tener buenos resultados, secreto no es más que entrega y dedicación y sobre todo auxiliarme de la tecnología de punta que tiene con lujo de detalles todo lo que se necesita para ser un buen lanzador.

Si Jesús Guerra empleaba una libreta para anotar las bola que le hacían daño a cada bateador o Conrado Marrero “El Guajiro de Laberinto” otras técnicas o habilidades para ser dominante, en tiempos de tecnologías de punta Naykel Cruz me dijo, “la informatización de la sociedad ha sido una herramienta de trabajo empleada por mí para conocer y estudiar mejor a los bateadores, sin que ello constituya una receta, si pienso es válida esta experiencia para mirarme a mí mismo por dentro como puedo hacerlo mejor cada día.