Llaman a contribuyentes en Cienfuegos a cumplir obligaciones fiscales

Los impuestos sobre el transporte terrestre y sobre la posesión o propiedad de embarcaciones, en conjunto, son los que más contribuyentes tienen registrados en la provincia de Cienfuegos, y deben pagarse, como parte de la Campaña de Declaración y Pago de Tributos, del 6 de enero al 30 de septiembre, por lo tanto son los que mayor tiempo tienen para cumplir con ese compromiso Fiscal.

Cuando falta poco para que concluya el mes de septiembre, y la fecha de cierre del período para el pago del impuesto sobre el transporte terrestre para sectores privado y estatal, faltan por cumplir con el Fisco poco más de cuatro mil contribuyentes, en ambas figuras, que corren el peligro de caer en mora y la imposición de los respectivos recargos y multas, por no hacerlo en el tiempo previsto.

De los propietarios de algún tipo de transporte automotor o de tracción animal no han pagado este impuesto hasta la fecha unas 3 mil 700 personas naturales, y como es habitual cada año un grupo de ellos no cumplen este compromiso en el tiempo establecido al que están obligados, afectando el buen desarrollo de la Campaña y la labor que realizan los especialistas de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el territorio.

Sin embargo, el sector estatal presenta un mejor comportamiento, cuando no han ejecutado el trámite del pago del impuesto del transporte terrestre 71 empresas y unidades presupuestadas, que es una cifra alta para estos momentos; aunque son tradicionales cumplidores, no deben esperar a última hora, según el llamado de la ONAT provincial a estos que aún no lo han hecho.

En lo que respecta al impuesto sobre la propiedad o posesión de embarcaciones, también el sector estatal presenta una buena situación , cuando de las 25 entidades que poseen embarcaciones en el territorio sureño, solo faltan 8 por cumplir, y todas están ubicadas en el municipio de Cienfuegos, lo que quiere decir que la capital provincial tiene que poner todo su empeño en realizar el trámite antes del 30 de septiembre.

Por su parte, los propietarios de embarcaciones, registrados en la ONAT, suman 350 y faltan por cumplir este compromiso con el Fisco, 212 contribuyentes; cifra alta cuando solo faltan unas tres semanas por concluir el mes de septiembre, cuando solo cuatro municipios tienen que pagar este impuesto en la actual Campaña de Declaración y Pago de Tributos de ese año.

Del 6 de enero al 28 de febrero, se desarrolló el llamado “período de pronto pago”, que consistió en un descuento del cinco por ciento del monto por pagar, y al que se acogieron cerca de 6 mil privados y 538 entidades estatales, que aportaron al presupuesto poco más de 830 mil pesos.

Hay que señalar que los privados y estatales que se acogen a este beneficio fiscal todavía es pobre en la provincia, a pesar de la divulgación que se tiene en la provincia, y en lo que el sector estatal puede ahorrarse una cifra importante de dinero que tanta faltan se tiene e igual sucede con los propietarios de vehículos automotores y de tracción animal.

Por: Alcides Cuesta Suárez / Radio Ciudad del Mar