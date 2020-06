Maceo y Che, dos titanes de nuestra historia

Este 14 de junio arribamos a los aniversarios 175 del natalicio del Mayor General del Ejército Libertador Cubano Antonio Maceo Grajales, y el 92 del Comandante del Ejército Rebelde Ernesto Guevara de la Serna, dos titanes de nuestra historia.

Por coincidencia ambos vinieron al mundo en una misma fecha, pero de años diferentes, en siglos diferentes, y en naciones distantes a miles de kilómetros, pero tuvieron en común ser combatientes revolucionarios de elevado calibre que legaron para la posteridad el ejemplo de dos hombres virtuosos por sus vidas y sus obras.

Maceo nació en la mencionada fecha de 1845 en Santiago de Cuba, y desde muy joven consagró su vida a luchar por la libertad de su amada patria, a la cual prestó una relevante hoja de servicios, que lo hizo figurar entre los más brillantes próceres de la independencia de Cuba.

El Che vino al mundo en Rosario, Argentina, en 1928, y aunque por su origen es argentino, se ganó la ciudadanía cubana y más que eso se convirtió en ciudadano de la humanidad

Antonio Maceo, el Titán de Bronce, arriero de profesión, descolló como estratega militar durante las guerras cubanas contra el ejército colonial español en el siglo XIX, y fue a la vez un hombre de pensamiento avanzado, situado incondicionalmente al lado del independentismo.

El Che, o el Guerrillero Heroico, médico, comprendió desde temprano que la verdadera medicina para curar los males que aquejaban a los pueblos oprimidos, consistía en su emancipación mediante la Revolución.

De Maceo dijo el Héroe Nacional de Cuba José Martí: “Y hay que poa lo que dice porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo”. El Comandante en Jefe Fidel Castro, al referirse al Che subrayó: “Veo además al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se han multiplicado por toda la tierra”.

Maceo protagonizó, junto al Generalísimo Máximo Gómez, la invasión de Oriente a Occidente, considerada como una proeza militar, la cual reeditó el Che, junto al Comandante Camilo Cienfuegos, durante la guerra contra la tiranía batistiana.

La firmeza de principios e intransigencia de Maceo y Che se aprecian en dos ejemplos que a continuación cito. Maceo fue el artífice de la Protesta de Baraguá, y en su histórica entrevista con el General Martínez Campos expresó: “guarde usted ese documento, que no queremos saber de él. No, no nos entendemos”, muy similar a la frase del Che cuando afirmó que con el imperialismo no se podía confiar “ni tantito así, nada”.

Maceo y el Che reciben el merecido homenaje de su pueblo no solo cada 14 de junio por sus natalicios. Ellos permanecen cada día en nuestros corazones, como símbolos de dignidad, honor, intransigencia revolucionaria. Son dos modelos de revolucionarios que nos impulsan a batallar ¡Hasta la victoria siempre!

Vía: Radio Angulo