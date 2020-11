Michel Mirabal regala banderas y abrazos en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos

La obra de Michel Mirabal es reconocida en el mundo entero. Destaca por proponer, desde hace 25 años, una visualidad renovadora, controvertida, incluso y que apuesta por el gran formato, por dejar siempre espacio para el diálogo y las interpretaciones de un público ávido de aceptar estos desafíos.

“Una vez un amigo me dijo que yo me había convertido, con la serie “Banderas” en un contador de historias sobre mi país, en un embajador de mi nacionalidad. Eso me impactó mucho porque yo vengo de un barrio de Cayo Hueso. Pero realmente es muy lindo que las personas de todo el mundo conozca a Cuba a través del arte y sobre todo desde la recreación de la bandera que hago yo”, comentó Michel Mirabal, en entrevista con los medios de prensa del territorio.

Llega hasta Cienfuegos como parte de un proyecto que lo ha llevado a varias provincias y universidades del país.

“El mural que haremos en la Plaza de actos de Cienfuegos será muy peculiar. Tendrá dos caras y un muro y a su vez una semi-circunferencia. Será una obra bastante complicada arquitectónicamente hablando, pero esperamos que todo salga bien. La pieza incluye además dos astas con la bandera de Cienfuegos”, añadió el artista.

En el diálogo con los estudiantes y profesores de la universidad sureña el creador contó sobre sus proyectos y los planes de regresar a Cienfuegos con una exposición que incluirá piezas de sus 12 series creativas y en la que participarán artistas locales establecidos y otros aficionados.