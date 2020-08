Nueva inversión beneficia la calidad del agua en Cienfuegos

El mejoramiento progresivo de la calidad de agua que se distribuye a la población es una de las prioridades del colectivo de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico en Cienfuegos. Reducir la turbiedad es el indicador esencial de las inversiones realizadas.

Atrás quedó la toma de agua desde el fondo de Paso Bonito que pasa a la Planta Potabilizadora para su debido tratamiento y posterior distribución por las vías previstas. Hoy la obra de captación parte del canal que trasvasa dicha agua a solo tres metros de profundidad con un beneficio notable en la calidad del líquido. Con Amado Hernández Hernández, Director de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Cienfuegos, conversamos y al respecto explicó a este medio que: “En lo primero que hicimos, nos dimos cuenta que las mallas que pusimos, no solucionaron el problema, porque en el transcurso de los días pasaba suciedad y todo lo que arrastra la lluvia y se filtraba y llegaba a la Planta Potabilizadora, entonces no resolvimos definitivamente el problema y entonces nos dedicamos a hacer innovaciones, sobre todo en la toma de agua, en las rejillas, y ahora le pusimos doble rejilla con mayores condiciones que no permite que se filtren suciedades y además le creamos al operador que trabaja aquí un sistema seguro y que todos los días pueda limpiar desde arriba esta toma de agua sin preocupación porque también tiene una reja por detrás y todo esto nos ha llevado a que la calidad del agua haya mejorado bastante”.

El actual período lluvioso es la etapa óptima de concretar la efectividad de esta inversión y hasta el momento según los especialistas se ha comportado en los parámetros establecidos, lo que certifica la obra de captación del agua.

Otros proyectos se realizan por los profesionales y técnicos de Aprovechamiento Hidráulico en la provincia en función de ganar en eficiencia y uso racional del agua. Al respecto, Amado Hernández Hernández, Director de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Cienfuegos refirió que: ”Estamos trabajando, sobre todo en el canal con los polos productivos, con los especialistas de proyectos buscando novedades para continuar entregando agua sin energía eléctrica, por ejemplo esta toma de agua, aquí en Paso Bonito genera dos metros cúbicos por segundo y llega a la Planta Potabilizadora sin usar energía, y toda el agua que entregamos en los 35 kilómetros del canal es sin utilizar energía eléctrica, o sea que es una operación muy sana , muy limpia porque no hay costo de energía y abastecemos desde cada punto que tenemos para la entrega de agua toda la demanda que tiene la provincia”.

En Cienfuegos la garantía de agua según los niveles actuales de los embalses, está garantizada para todo el 2021 y en el caso de la población, mayor consumidora del líquido, supera los cuatro años asegurados.