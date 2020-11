Nuevas inversiones en el sector educacional de Cienfuegos

Casi al cierre de 2020, la provincia de Cienfuegos avanza en la terminación de los centros educativos donde planificó inversiones y reduce el número de escuelas evaluadas de mal por deterioro constructivo, lo cual repercute en el bienestar de los escolares y docentes frente a aula.

Según explicó la MSc. Odalis Carrazana, directora provincial de educación, desde hace un tiempo mutó la visión en la reparación de los inmuebles pertenecientes al sector, pues ahora “a diferencia de años atrás, se trata de dejar la escuela lista en todos sus momentos, o sea, en electricidad, sanitario, carpintería, pintura… a no ser que tengamos que ir solo a una temática por problemas financieros. En este 2020 nos propusimos dos inversiones: la escuela pedagógica Octavio García y el preuniversitario Eduardo García, ambos centros tenían condiciones constructivas desfavorables.

“A la primera se le realizaron cambios al sistema eléctrico, la reparación capital al área del comedor y cocina, además de seis nuevas aulas para el crecimiento de las especialidades. Por su parte, el preuniversitario estaba evaluado de mal con una matrícula superior a los 900 educandos. Tendrá dos etapas de rehabilitación, una quedará concluida al cierre de año y el otro edificio en 2021”, agregó Carrazana.

Mientras que las acciones de mantenimiento concluyeron hasta la fecha en 26 centros de los 31 planificados, ello representa un monto de 3 millones 315 mil pesos en moneda total e incluyó instituciones como el círculo infantil Caracolito del Sur, las escuelas primarias Mariana Grajales Coello y Julio Luis Rodríguez del municipio de Cienfuegos, todos evaluados de regular por su deterioro.

“En esta provincia hay 42 escuelas en buenas condiciones constructivas y no podemos descuidarlas, pues podrían luego convertirse en regulares y esa no es la estrategia; por ello volvemos sobre ellas una y otra vez. En Cienfuegos pasa que se ha logrado un excelente entendimiento con las estructuras de gobierno, y es de su interés transformar las instituciones que no cumplen los estándares de calidad para el bienestar de los alumnos y docentes”, afirmó la directora provincial de Educación.

Una de las instituciones beneficiadas en las reparaciones es el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Carlos Roloff, en el cual quedó modificada totalmente la cocina-comedor y el teatro, además se hizo un merendero nuevo y se le compraron diez tanques de agua de 2 mil 100 litros de capacidad para todos los procesos higiénicos que se exigen en estos momentos.

Otras instituciones evaluadas de regular y mal quedan pendientes en el sector, sobre todo, ubicadas en el municipio cabecera, estas tendrán solución en la medida que se tenga mejor solvencia económica en el país. A partir de la crisis generada por el impacto de la Covid-19 en la Isla se retiró del presupuesto de Educación en Cienfuegos casi 17 millones de pesos.

Entre las necesidades de mayor demanda en el sector respecto al orden constructivo están los herrajes de baños y lavamanos, impermeables de cubiertas, conexiones hidrosanitarias, sistemas de refrigeración y accesorios eléctricos.

El sistema educacional avanza hacia una meta bien definida: borrar los atrasos en la rehabilitaciones de sus instituciones que generó los momentos más críticos del llamado Periodo Especial. Todavía queda camino por recorrer, pero es innegable que las mejoras ya se sienten en muchos centros de esta provincia al sur de Cuba.

Por: Zulariam Pérez Martí / 5 de Septiembre Digital