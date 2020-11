Operación Carlota: extraordinaria hazaña de nuestro pueblo

Más de 300 mil cubanos participaron en la liberación de la República de Angola, hace ya 45 años. Los sucesos ocurridos en aquellos años lo rememoran combatientes cienfuegueros presentes en estas batallas.

Angola ha dejado recuerdos imborrables en generaciones de cubanos, la historia es recordar y volver a vivir, es reivindicar a cada uno de los protagonistas de esta gesta.

El Teniente Coronel Wilfredo Rodríguez Montero, Jefe de Grupo de Ejecución de Inversiones de la Región Militar Cienfuegos, comentó que: “yo fui graduado de fortificador, y cuando llegamos a Angola nos dieron la tarea de jefe de servicios de ingeniero que abarca varias especialidades, o sea no solamente fortificador nada más, eso tiene que ver con la máquina ingeniera, yo era el ingeniero del grupo táctico. Me subordinaron al pelotón salvador al cual yo le impartía las misiones, y eso me enseñó aprender muchas cosas, es decir, además de las fortificaciones, tuve que aprender del grupo electrógeno, tuve que aprender de minas, de exploración y hoy domino bastante la especialidad de ingeniería en sentido general”.

Al respecto el Mayor José Willian Estrada Aballes, Primer Profesor de Defensa Territorial de la Escuela de la Defensa Comandante Manuel Piti Fajardo, en Cienfuegos, añadió que: “el mundo progresista agradeció a Cuba la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en esta gesta que duró más de diez años y de no haber sido por la ayuda solidaria del pueblo de Cuba hubiera sido más difícil para estos países lograr su independencia, ya que el triunfo de Angola por parte de la FPLA y el Ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue el que dio el viraje en este continente para lograr la independencia de estos países ”.

También el Teniente Coronel Rodolfo Alarcón Soriano, Jefe de la Cátedra de las Armas en la Escuela de la Defensa Comandante Manuel Piti Fajardo, en la Perla del Sur, expresó que: “Angola para mí le dio un giro total a mi vida, hay un antes y un después de la misión de Angola, marcó mi vida por completo porque con solo poder ver de cerca el estado de la guerra, el estado en el que vivían los pueblos de África y como habían sido sometidos durante tantos años, eso me dio un giro por completo, pues gané en madurez tenía solo dieciocho años en aquel momento y no había vivido tan de cerca el sufrimiento de los pueblos de África. Tanto yo como todos los miembros de las Fuerzas Armadas estamos dispuestos a cumplir Misión Internacionalista en cualquier lugar del mundo donde sea reclamada nuestra presencia, para defender la libertad de los pueblos, para defender el socialismo y para defender los momentos sociales que vienen dando al traste con las políticas neoliberales en diferentes partes del mundo”

La “Operación Carlota”, estrategia de coraje e internacionalismo que llevó a Angola y otras tierras africanas la vocación humanista de nuestro pueblo.