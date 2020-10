Rapera cubana Telmary Díaz presenta en Cienfuegos su marca personal El Tumbao de Telma

Como parte de las celebraciones por el día de la cultura cubana la talentosa rapera Telmary Díaz presentó en Cienfuegos su marca personal El Tumbao de Telma. También compartió con el público temas de su disco Fuerza Arará.

Entre esta artista y Cienfuegos fluye una energía especial, como una especie de sinergia que la conecta con la gente y con la magia indiscutible de la Perla. Aquí decidió lanzar al mundo uno de sus más ambiciosos proyectos.

“Esta marca es un sueño de mucho tiempo, una canalización de mis experiencias personales y del tiempo en que tuve que crear con mis manos mi propio sustento. Está inspirada también en esas mujeres que se me han acercado muchas veces para que las enseñe a usar el turbante, porque luchan contra el cáncer. Su fuerza me ha dado el empujón final para lanzarme en esta aventura maravillosa, para la que he contado con el apoyo de muchos amigos, de muchos cienfuegueros increíbles y desinteresados” comentó la artista.

Y es que el Tumbao de Telma nos habla a las mujeres cubanas y nos pone a todos en contacto directo con nuestras raíces, con nuestra identidad.

“Creo en el empoderamiento de la mujer y en la identidad que debemos preservar y defender. Somos cubanas y para nosotros eso tiene que ser siempre motivo de orgullo. Esperamos comercializar las piezas, que además son todas originales y únicas, en la sede de la ACAA aquí en esta ciudad maravillosa”, añadió Telmary

Este lanzamiento y el concierto que le sucedió fue antesala de una presentación para el público cienfueguero el próximo sábado 24 de octubre.

Fuera Arará es parte de esa banda sonora que acompaña a los cienfuegueros, como su misma autora que ya es también una perlasureña de pura cepa.