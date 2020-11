Recibe BANDEC su cumpleaños 23 con incremento de sus servicios

Creado como institución financiera, el Banco de Crédito y Comercio, BANDEC desde sus inicios el 12 de noviembre ha mantenido su liderazgo en el sector empresarial y en la actualidad también con personas naturales. En este 2020 se destaca el incremento en la cartera de productos y servicios.

El desarrollo electrónico y virtual en control y para las operaciones cómodas y económicas, de los clientes durante la Covid-19 constituyó este año la confirmación de la importancia de BANDEC para la sociedad.

Mayores oportunidades, operaciones inmediatas, seguras y económicas distinguen el trabajo del Banco en Cienfuegos en beneficio de las empresas con nuevas garantías en el otorgamiento de financiamientos dirigidos a la producción de alimentos, principalmente las producciones a corto plazo.

El aumento en la tramitación de aperturas de cuentas operadas por tarjetas magnéticas, con amplia demanda de solicitudes en las monedas pesos cubanos CUP y dólar americano USD, y la utilización para ello de la tarjeta matriz multibanca, son servicios que tributan al crecimiento de la operatividad virtual, mediante los canales de pago electrónico.

En el último periodo, sobresale por BANDEC, las ofertas electrónicas a las formas no estatales, mediante tarjetas en la apertura de cuentas en monedas libremente convertibles para la actividad de comercio exterior, dígase importaciones e importaciones.

Creció el número de entidades y empresas insertadas en el sistema remoto banco-cliente Virtual BANDEC, así como la utilización, por parte de sus representantes y compradores, de tarjetas mayoristas como otro medio de pago.

La operatividad mediante los servicios bancarios de manera virtual, incluyendo el pago de salarios mediante tarjetas magnéticas, posibilitan las consultas, transferencias, pagos, amortizaciones de créditos, aportes a la ONAT, pagos de facturas, acreditaciones de salarios, entre otras operaciones desde la comodidad en que se encuentre el cliente.

Una experiencia en el municipio de Cienfuegos, en estos 23 años de BANDEC es el proyecto Gestores de Microcrédito, dirigido por Programa Nacional PNUD y el Banco Central de Cuba, BCC, el cual ha permitido acercar los servicios bancarios al cliente y entre otros beneficios ha permitido el desarrollo de la cultura crediticia en la población.

La atención a la población, de manera virtual, mediante los perfiles institucionales Facebook y Twitter, la comunicación vía correo y telefónica han constituido también aportes del Banco al desarrollo de la cultura bancaria, esclareciéndose dudas y sugerencias.

Loreysi especialista de Banca Personal expresa que: “BANDEC es una satisfacción, pues me gusta lo que hago, todos los días me siento feliz de estar aquí y de ayudar a todos los clientes para que se vayan satisfechos con el servicio brindado”.

Yanet González, Gestora de Micro crédito, refiere que: “Me siento satisfecha por ser trabajadora bancaria, por desempeñar la actividad que realizo con amor, preparación, con objetivos por alcanzar, con la idea constante de brindar un servicio de calidad, con la calidad que espera y merece el cliente recibir de nuestros servicios”.

Y Caridad López dijo que: “Llevo 34 años aquí como trabajadora bancaria, desde que me gradué comencé a trabajar en Banco y es mi labor, me gusta y me siento muy satisfecha de ejercerla con dedicación ofreciéndole al cliente un buen servicio”.

El Banco de Créditos y Comercio, BANDEC Cienfuegos, una familia que aporta al continuo cumplimiento de las metas, necesarias para el desarrollo de la economía de nuestro país.