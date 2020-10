Reconocen a la cantautora Rosa Campos con la Distinción por la Cultura Cubana y el Premio Maestra de Juventudes

¿Cuántas generaciones de niños cienfuegueros, cubanos quieren a la Tía Rosa? ¿Cuántas canciones suyas hicieron de nuestra infancia un momento feliz?

Nada más justo y digno que regalarle a ella, que tanto nos ha dado, estos premios que reconocen su vida como artista y también sus enormes virtudes humanas.

“Qué me reconozcan como Maestra de Juventudes, la máxima distinción que otorga la Asociación Hermanos Saiz es tan bello que incluso yo lo comparto. Pertenece también a esos niños que ahora son hombres y mujeres, a esas familias y digo que siempre que hay un buen maestro, también hay una buena familia”, nos comentó esta genial compositora de música infantil

Ha sido un largo camino, pero para fortuna de todos ya Rosa Campos, o mejor, la Tía Rosa, está inscrita en el libro de la historia cultural cubana:

“Tener esta distinción que tienen tantas personalidades de mi país, personas a las que yo admiro desde niña o desde joven me parece increíble. Ellos fueron motivo de inspiración para mí y estar en ese libro, yo no me lo podía imaginar, e incluso, estando ahí, sin falta modestia pensaba en si lo merecía”, añadió.

Maestra de Juventudes y Distinción por la Cultura Cubana, son dos lauros que llegan también como premio al sacrificio y la entrega.

“Tengo que agradecer a muchas personas. A los hermanos Novo, a Lázaro García, a mi disquera BisMusic, a los niños que han pasado por mi proyecto durante todos estos años y en especial al Maestro Frank Fernández que tanto me ha apoyada en estos años”, afirmó la Tía Rosa.