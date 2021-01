Renato Altuna Arce: el arte de un juez

Entre un montón de libros y no precisamente leyendo encontramos a Renato Altuna Arce, el juez cienfueguero que esconde un artista.

“Desde niño hacía cosas de artesanía, pero en el momento de escoger la carrera me decidí por el Derecho. Tal vez lo hice de una forma superficial, aunque al final creo que no me equivoqué de carrera. Siempre seguí haciendo trabajos, siempre algo me inspiraba. Usaba raíces de árboles o cualquier trozo de madera que encontraba en la calle. Todavía lo hago”.

Enamorado de la historia Patria y de su terruño, el artista trabaja, por su tamaño, el arte de la miniatura, pero por el valor agregado de la utilidad crea gigantografías.

“Cuando era profesor de la Universidad Central de Las Villas vi un bolígrafo pirograbado y luego aquí en Cienfuegos me encontré con uno torneado, y dije: Hasta aquí. Desde entonces hago bolígrafos, que además de contribuir con la escritura también son obras de arte. Cienfuegos es otro tema recurrente en mis trabajos, el mar me enamora y la historia nuestra siempre debe ser contada”.

Renato nunca recibió clases de arte o dibujo, pero a golpe de deseo y amor por el tallado sobrelleva dos profesiones que demandan toda su atención.

“No tengo tanto tiempo, por eso hay muchas obras que están inconclusas porque el trabajo en el Tribunal es duro. Le robo minutos al sueño al fin de semana para poder hacer algo, pero si se puede. Uno de los jueces más prominentes de Cuba era artista, Alejandro García Caturla, quien murió en función de su profesión”.

“Esto es intrínseco, es algo que me acompaña hasta en mis sueños. En ocasiones me he levantado a hacer un boceto, lo que se me ocurra en el momento. Yo pienso que una y otra profesión no se repelen, pueden perfectamente de una manera armónica estar integradas. Cuando termine mi vida laboral en el Derecho voy a dedicarme a esto.”