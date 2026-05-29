𝗢𝗡𝗚 𝗱𝗲 𝗘𝗘.𝗨𝗨. 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝘂𝗯𝗮

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PorSabdiel Batista Díaz (Prensa Latina)

May 29, 2026 #caballos, #Cuba, #ONG

Especialistas de Estados Unidos y Cuba culminaron este viernes en Cienfuegos talleres y atención veterinaria a equinos de trabajo para mejorar su salud y bienestar, mediante un proyecto de colaboración internacional.

La jornada de asistencia veterinaria y capacitación para propietarios de caballos de trabajo en Cienfuegos, permitió evaluar, desparasitar y realizar limado dental a decenas de equinos, además de ofrecer talleres a cocheros del Centro Histórico y zonas aledañas.

La actividad forma parte del proyecto «Apoyo a la salud de los equinos de trabajo en La Habana Vieja», con la participación de la organización humanitaria estadounidense Cuba’s Horses, la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente, la Oficina del Historiador de La Habana y la Oficina del Conservador de Cienfuegos.

Según la organización, Cuba’s Horses —fundada en 2014 en Estados Unidos— es una entidad humanitaria dedicada a auxiliar a los equinos de trabajo en la isla y, a través de ellos, a las familias que dependen de estos animales para subsistir.

En Cuba se estima una población cercana al millón de caballos, utilizados como herramienta vital para transportar personas y mercancías.

La misión del grupo incluye suministro de equipos adecuados (como cascos o botas), cuidados veterinarios básicos, herraje profesional y, fundamentalmente, educación sobre manejo humanitario, con el objetivo de aumentar la productividad, la longevidad y el bienestar de los caballos.

Por Sabdiel Batista Díaz (Prensa Latina)

Corresponsal de la Agencia Prensa Latina en Cienfuegos. Licenciado en Periodismo. Máster en Historia y Antropología. Laboró en Hispan TV.

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