📹 – CEA de Cienfuegos: 16 años de servicios consolidados

Sep 6, 2025 #Centro Especializado Ambulatorio, #salud pública

El Centro Especializado Ambulatorio (CEA) Héroes de Playa Girón es un referente en la Salud Pública de Cienfuegos. A 16 años de creado, su colectivo consolida servicios médicos para el bienestar y la satisfacción de sus pacientes.

El CEA es un centro anexo al Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, cuya misión principal es la Cirugía Mayor Electiva Ambulatoria. Ofrece otras prestaciones como son la quimioterapia, la rehabilitación a pacientes con enfermedades subagudas, así como las diálisis y hemodiálisis, donde se integran armónicamente la asistencia médica, la educación continuada y la investigación científica en un ambiente de compromiso, solidaridad y pleno respeto para pacientes y trabajadores.

