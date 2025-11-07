Perlavisión

📹 – Dos fallecidos y 20 lesionados en accidente vial en la Autopista

PorGuillermo Martínez López

Nov 7, 2025 #accidente vial, #Aguada de Pasajeros

Dos fallecidos y 18 lesionados es el saldo hasta este minuto de un lamentable accidente vial ocurrido en horas de la madrugada de este viernes en la Autopista Nacional, muy cerca del elevado en la entrada al asentamiento Las Cajas, del municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros.

El hecho involucró a un ómnibus de la Empresa Transur proveniente de Guantánamo y con destino La Habana, cuyo conductor perdió el control del vehículo hasta volcar.

Ante el aviso, se activaron de inmediato los protocolos para este tipo de contingencias. La respuesta fue oportuna y eficaz, tanto en el policlínico de Aguada como en el Hospital General Gustavo Aldereguía Lima, donde son atendidos los lesionados.

