📹 – Listo para sincronizar al SEN parque solar de Pepe Rivas en Cienfuegos

PorGuillermo Martínez López

Ene 14, 2026
Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)

La primera etapa del parque fotovoltaico de Pepe Rivas, en la provincia de Cienfuegos, ya está lista para generar a partir de hoy 15 megawatt (MW) de los 21,8 planificados para esta inversión, cuando concluya su montaje total.

Durante el acto de reconocimiento por el Día del Trabajador Eléctrico, efectuado en el propio enclave, se conoció de los avances de la obra y las perspectivas de la generación con este tipo de fuente renovable. El periodista Guillermo Martínez López tiene los detalles en el reporte.

