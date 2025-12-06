Perlavisión

📹 – Pediátrico de Cienfuegos participa en ensayo clínico de vacuna en lactantes

El Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de la provincia de Cienfuegos, acoge un nuevo estudio de intervención contra la enfermedad neumococócica, a cargo del Instituto Finlay de Vacunas.

La institución pediátrica, con una valiosa experiencia en la participación de ensayos clínicos anteriores, avanza en la aplicación del Neumo 11 en menores de un año que se encuentren en proceso de lactancia.

Se trata de un candidato vacunal que protegerá a los infantes de once serotipos que producen la enfermedad neumococócica, y se aplica a lactantes de dos, cuatro y once meses de edad.

