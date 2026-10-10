10 de octubre de 1978: proclamada Monumento Nacional la Fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua

El 10 de octubre de 1978 fue proclamada como Monumento Nacional la Fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, a la entrada de la bahía de Cienfuegos.

Esta importante construcción militar cubana debe su proyecto al ingeniero militar José Tantete, quien erigió esta sólida construcción en piedra, de estructura cúbica, con dos niveles, un puente levadizo y una garita abovedada. Todo ello al estilo del prestigioso ingeniero francés Sebastián Le Pestre, que instrumentó su propio sistema de fortificaciones conocido como Vauban – en honor a su status de señor – el que establece la armónica relación entre el paisaje, la topografía y las formas geométricas.

Si durante el siglo XVIII contuvo el filibusterismo de Francis Drake, Jacques de Sores, Guillermo Bruce, Juan Morgan, Lorenzo Craff y otros temibles «lobos de mar»; que pretendían también beneficiar sus coronas con las riquezas ultramarinas, en 1762 ocupó un relevante lugar en la historia de Cuba, al servir de sede al mando militar español, frente a la breve ocupación inglesa del país.

Centinela ayer, baja hoy su puente a todos los interesados en saber cómo y quiénes fuimos sin perder la solemne majestad del que vigila nuestra historia. Obtuvo la Primera Mención de Jurado del Premio Nacional de Conservación en el año 2003. La vetusta fortaleza que custodia la entrada de la Bahía de Jagua desde 1745 es hoy uno de los símbolos que identifican a Cienfuegos.