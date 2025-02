Desmienten en Cuba impedimento de donaciones a centros de salud

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) desmintió este viernes las declaraciones de impedimento para que ayudas provenientes de grupos de solidaridad lleguen a las instituciones sanitarias, principalmente a las de pediatría.

De acuerdo con la jefa del departamento de colaboración de la dirección de relaciones internacionales del Minsap, Yilian Jiménez, la nación caribeña nunca negó el acceso de los grupos solidarios a las instituciones de salud y que el propio profesor Carlos Lazo tiene evidencias documentales de la entrega de las donaciones.

La funcionaria explicó el tema a raíz de las recientes declaraciones en redes sociales digitales del profesor Carlos Lazo, cubano residente en Estados Unidos, fundador del proyecto Fábrica de Sueños y de la Caravana Puentes de Amor, sobre las dificultades para su grupo a la hora de poder entregar directamente los envíos de donativos en los hospitales cubanos.

“No es cierto que se le haya prohibido entrar a las instituciones de salud; lo ha realizado todo este tiempo”, señaló la funcionaria al sitio web Cubadebate.

Explicó que, si el profesor Lazo no pudo visitar una institución es porque su visita fue sin previo aviso, “buscando un boleto de última hora, y no siempre se puede llegar a las instituciones para no interrumpir procesos asistenciales”.

Ante este escenario, la representante del Minsap recomendó que esas visitas sean organizadas y con previo aviso, “sin burocracia, porque desde ese ministerio se trabaja “para que esa ayuda tan necesaria para este pueblo llegue con inmediatez y en la mayor brevedad posible”.

Jiménez dijo que recibió “con asombro y tristeza las ‘declaraciones y aclaraciones’ del profesor Carlos Lazo sobre la llegada de los donativos a Cuba y su intercambio con las autoridades cubanas.

“Como parte de este pueblo y funcionaria del ministerio de Salud Pública, primero quiero agradecer las continuas ayudas que ha brindado a nuestras instituciones, sobre todo a las pediátricas, que en conjunto con otros amigos de la solidaridad en Estados Unidos, trabajan con nosotros”, remarcó.

Por otro lado resaltó los aportes de otras entidades de solidaridad como la Asociación Cultural José Martí, así como las de Aurora y Nachito Herrera.

A ellos se suman, apuntó, cubanos en Canadá y España que envían “continua y sistemáticamente, y muchas veces de manera anónima, ayuda a nuestro país”.

“En tiempos tan difíciles por el recrudecimiento del bloqueo y las limitaciones en nuestro sistema sanitario, crecen las manifestaciones de solidaridad mundial de muchos amigos, desde ONG y gobiernos hasta instituciones religiosas”, concluyó la funcionaria.

La víspera en un mensaje en su perfil de Facebook, Carlos Lazo, escribió que le habían impedido hacer entregas directas en los hospitales de donaciones de leche en polvo, medicamentos o insumos médicos, como venía ocurriendo hasta hace unos meses.