La escuela primaria Armando Mestre Martínez, de Cienfuegos, se alzó nuevamente con el máximo reconocimiento en el Festival Nacional Virtual de Composiciones Gimnásticas, obteniendo el primer lugar tanto a nivel zonal como nacional.

La noticia colmó de alegría a estudiantes y docentes del centro, que vieron coronado un esfuerzo colectivo de meses. Las provincias de Guantánamo y La Habana acompañaron el podio en esta edición.

La alumna de quinto grado Zayaly González Suárez expresó su emoción al conocer el resultado: “Para mí y todos mis compañeros de la escuela Armando Mestre fue muy emocionante cuando nos dieron la información de que nuestra composición gimnástica resultó ganadora a nivel zonal y nacional. Esto no fue fortuito, fueron muchos días de sacrificio para poder alcanzar este primer lugar”.

Por su parte, la profesora Yaniley Duarte Rodríguez destacó el alto significado del galardón para toda la comunidad educativa. “Este primer lugar tiene un gran significado para todos los trabajadores y estudiantes de la escuela. Es el premio a muchas horas de entrenamiento y sacrificio. Pese a las limitaciones de implementos, cumplimos con las expectativas y logramos volver a ganar, como ya lo habíamos hecho dos años atrás”, afirmó.

El metodólogo de actos masivos del INDER en Cienfuegos, Joaquín Torrente Santana, precisó que el éxito es fruto de un trabajo en equipo y un reconocimiento al esfuerzo en medio de las actuales circunstancias que atraviesa el país. Además, dedicó el logro al Comandante en Jefe en el año de su centenario.

La composición ganadora, titulada “Una isla llamada a Fidel”, es un tributo al legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y sus aportes al movimiento deportivo de la Mayor de las Antillas. Con este nuevo lauro, la escuela Armando Mestre Martínez reafirma su lugar en la vanguardia de la gimnasia escolar cubana.