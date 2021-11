A punto de iniciar en Cienfuegos la zafra del café

Los cafetaleros de la provincia de Cienfuegos están en condiciones de comenzar, esta propia semana, la recogida del grano en el macizo montañoso de Guamuhaya, cuya cosecha se prevé que sea inferior a la pasada contienda (112 toneladas) debido a afectaciones climatológicas y el déficit de fertilizantes a las plantaciones por tres consecutivos.

Al decir de Omar Bermúdez Sánchez, director general de la Empresa Procesadora de Café Eladio Machín del municipio de Cumanayagua, las 18 formas productivas y tres granjas del Ejército Juvenil del Trabajo dedicadas al cultivo del rubro exportable cuentan con los recursos humanos, medios de transporte, incluyendo el acarreo con arreas de mulos, y demás recursos de aseguramiento para la recolección en el campo y posterior traslado hasta los diez puntos de compra habilitados en todo el lomerío.

Por su lado, Juan José Montalvo Hurtado, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Beneficio Industrial de la propia entidad, señaló que se encuentran en óptimo estado técnico y debidamente capacitados los trabajadores para encarar el proceso fabril de la inminente cosecha en las despulpadoras ecológicas de El Nicho, Cuatro Vientos y San Blas, esta última considerada la más eficiente del país. En tanto, aclara, a esas condiciones creadas se suma el alistamiento de la planta de beneficio en Cumanayagua, donde tributan materia prima las tres provincias centrales.

Detalló el directivo de la UEB que los nuevos centros de despulpe cuentan con una tecnología colombiana -superior a las antiguas- cuyas ventajas, además de reducir sustancialmente la contaminación del medio ambiente, reducen el consumo de agua, comoquiera que, mientras las viejas Aguapulpa requerían de 40 litros de agua para procesar un kilogramo del grano cereza, las actuales solo necesitan un litro del líquido para 38 kg.

En otro orden, Bermúdez Sánchez agregó que a pesar de algunas interrupciones provocadas por la COVID-19, ya están listas para la exportación las 108 toneladas de café, así como las destinadas al consumo interno, todas ellas comprometidas con el encargo estatal.

Acerca del Programa de Desarrollo Cafetalero hasta el 2030, el titular de la “Eladio Machín” dijo que se viene cumpliendo tal y como está previsto. En este propio mes de noviembre deben completarse la siembra de las 240 hectáreas planificadas, 60 de ellas en la modalidad de cultivo en el llano, con la variedad Robusta, empeño que involucra al resto de los municipios de la provincia de Cienfuegos.

Adelantó el directivo que para el 2030 se prevé cerrar ese año con un total de 2 mil 530 has plantadas, unas mil 030 has más que las actuales áreas cafetaleras. Las perspectivas para entonces serán entregar a la economía del país no menos 690 toneladas del aromático grano.

Llegar a la meta del próximo decenio obliga a aplicar consecuentemente la ciencia y la técnica. Ahora mismo, según Bermúdez Sánchez, se incorporan los bancos de la legumbre forrajera Canavalia, a fin de utilizarla de abono verde, en sustitución de fertilizantes de importación, al igual que el fomento de tres centros de producción de materia orgánicas con igual propósito.

En esa misma cuerda de aprovechar mejor los avances científicos y experiencias en otros países incursionan en nuevas técnicas vietnamitas, entre ellas el descope de las matas y la profundidad del hoyo de siembra con el debido sustrato, además de emplear una simiente certificada de la nación asiática, que promete mejorar la genética de la variedad Robusta y en consecuencia deben incrementarse los rendimientos por planta. A estas novedades está incorporada, además, la finca Mayarí, propiedad del productor Jesús Chaviano, el banco de semilla de alta calidad con nueve variedades de café Arábico.

Por: Armando Sáez Chávez / 5 de Septiembre Digital