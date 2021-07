Abanderada la primera brigada juvenil de trabajo social en Cienfuegos

Este 26 de julio, fue abanderada la primera brigada juvenil de trabajo social, en la barriada cienfueguera de Reina. Estos jóvenes, junto a los grupos de prevención y atención social, ahora a nivel de consejo popular, aunarán esfuerzos para buscar soluciones a acuciantes problemas en comunidades vulnerables.

Desde su casa UCF se trasladan al barrio. Allí dan su aporte, que no ha sido poco durante los meses de pandemia. A decir de Odalys Medina Hernández, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Cienfuegos “es un aporte que no escapa de lo que diariamente ha pretendido la universidad, pero que se da en un contexto más complejo. Es digno de reconocer la valentía y disposición de estos jóvenes que a pesar de la situación no prefirieron quedarse en casa”.

Tienen varias razones para fortalecer su quehacer cotidiano y desde su sapiencia, en nuevos escenarios, ayudar a construir la Cuba que sueñan. Esa que desde las Ciencias Sociales se defiende en las aulas y que ahora se entreteje de joven a joven, de vecino a vecino, de hombre a hombre. Así lo reconoce el joven estudiante de derecho Carlos Manuel Castillo. “Los jóvenes a pesar de su formación de sus ideas de su cultura tienen un lenguaje común, el de sus tiempos, y eso los une. Esta es la mejor manera de unirnos, de fortalecernos, de hablar de joven a joven y promover el diálogo y el actuar responsable”

Porque los tiempos son otros pero no las esencias, este es su Moncada. En el que asaltarán el barrio, su calle y en diálogo franco con la comunidad sabrán descubrir las esencias. Se saben una fuerza importante para potenciar el futuro.