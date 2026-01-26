Abrazos: el antídoto silencioso contra el estrés diario

El ser humano necesita del contacto físico para sostener su bienestar emocional y social. Diversos estudios científicos coinciden en que el abrazo cumple una función clave en la regulación de las emociones, la confianza interpersonal y la salud física, al activar mecanismos neurobiológicos asociados al cuidado y la calma.

Abrazos y oxitocina: cómo actúa el contacto físico

La oxitocina, un neurotransmisor producido en el cerebro, es el principal mediador de estos efectos. Conocida como la “hormona del amor”, interviene en la empatía, el apego y la creación de vínculos sociales.

Investigaciones lideradas por el neurocientífico Paul J. Zak, director del Centro de Estudios de Neuroeconomía de la Universidad de Claremont, demostraron que su liberación influye directamente en la capacidad de confiar en los demás y fortalece la conexión emocional.

En su libro La molécula moral, Zak propone una recomendación concreta: ocho abrazos diarios como una forma sencilla de estimular la producción de oxitocina.

Según el investigador, una vez activada, esta sustancia genera efectos positivos que pueden prolongarse durante unos treinta minutos, favoreciendo estados de calma, bienestar y sociabilidad.

Desde el ámbito clínico, los especialistas destacan que los beneficios del abrazo también se manifiestan a nivel fisiológico.

Beneficios emocionales y cardiovasculares del abrazo

Soraya Bajat, jefa del servicio de Salud Mental de los Hospitales Universitarios Sanitas La Zarzuela, explica que el contacto físico ayuda a regular la frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial y contribuye a controlar la liberación de cortisol, la hormona asociada al estrés. Estos efectos inciden de manera directa en la salud cardiovascular y en la calidad del sueño.

El impacto del abrazo es especialmente visible en la infancia. Para calmar el llanto de un niño, el contacto con su madre o cuidador activa de inmediato una sensación de seguridad y estabilidad emocional.

Este tipo de apego seguro cumple un rol fundamental en el desarrollo afectivo y en la construcción de relaciones saludables a lo largo de la vida.

Estrés, apego y salud mental: lo que dice la ciencia

No obstante, la liberación de oxitocina no se produce de la misma manera en todas las personas. Zak señala que quienes atraviesan estados de estrés extremo pueden ver inhibida esta respuesta cerebral.

También existen casos, como el de los psicópatas, en los que los estudios indican una ausencia de los efectos empáticos asociados a esta hormona.

En un contexto social atravesado por el aislamiento, la ansiedad y la hiperconectividad digital, el abrazo recupera su relevancia como una herramienta básica y accesible para el cuidado de la salud integral.

Más allá de su carga simbólica, el contacto físico se consolida como un recurso con impacto real y medible en el equilibrio emocional y la convivencia social.