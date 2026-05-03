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Accidente masivo de ómnibus en Autopista Nacional: no se reportan fallecidos

PorRedacción Perlavisión

May 3, 2026 #accidente, #Cienfuegos

(Con información de Facebook y Miguel Adrián Rodríguez)

Alrededor de las 2:40 a.m. de este domingo, un ómnibus Yutong que realizaba el trayecto desde La Habana con destino a la provincia de Guantánamo sufrió un accidente masivo de tránsito en la autopista nacional, en el tramo conocido como Puente de las Cajas entre el kilómetro 172 y 176 de la autopista nacional.

Como resultado del siniestro, un total de 48 personas reciben atención médica en los Hospitales Provincial Dr. Gustavo Aldereguia Lima y el Pediátrico Paquito González Cueto, ambos en la provincia de Cienfuegos.

Entre los lesionados se reportan siete menores de edad, de ellos tres lactantes. Según la clasificación de riesgo, tres pacientes se encuentran en código rojo, mientras que el resto permanece en código amarillo.

La información fue confirmada por Ling Denise Santeiro, quien precisó que, afortunadamente, no se lamentan víctimas fatales.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Dirección General de Salud en Cienfuegos a través de su perfil de Facebook, los primeros afectados fueron trasladados inicialmente al Policlínico de Aguada de Pasajeros, donde se activaron de inmediato los protocolos establecidos para la atención de emergencias.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio se encuentran presentes en los centros hospitalarios, dando seguimiento a la evolución de los lesionados y a la organización de la respuesta sanitaria.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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