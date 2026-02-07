Ciclos de abasto de agua se mantienen en Cienfuegos a pesar de contingencia energética

Los servicios de abasto de agua a zona baja, alta y Arizona, en la ciudad de Cienfuegos se mantendrán, según el ciclo establecido cada tres dias, ratificó el ingeniero Rainer Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado,en conferencia de prensa para dar a conocer las medidas adoptadas debido a la aguda situación con el abastecimiento de combustibles en el país.

El directivo añadió que se mantiene con ciclo normal con el bombeo a los repartos de Pastorita, Pueblo Griffo y Paraíso.

Precisó que prosiguen las coordinaciones diarias con la Empresa Eléctrica para garantizar en la mayor de las posibilidades la protección de circuitos de las zonas donde corresponde servicio de agua, y tendrán en cuenta el municipio cabecera y los demás bombeos de la provincia.

La distribución de agua en pipas estará limitada solo a casos excepcionales y la población que nunca recibe agua por la red. También se tendrá en cuenta las personas que dependen de los sistemas de bombeo que se encuentran paralizados en dependencia del combustible, aclaró.

Se mantiene la distribución de agua con tracción animal en los municipios de Lajas y Cruces, en tanto la población asociada a bombeos con empleo de energía solar fotovoltaica seguirá con sus servicios habituales.

La limpieza de fosas y desobstrucciones se realizará solo en casos excepcionales y en dependencia de la asignación de diésel. La entidad labora en la rehabilitación de la brigada destinada a estos trabajos.