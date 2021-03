Altas cifras de contagios marca la COVID-19 en Cienfuegos

Las imágenes se repiten en una ciudad que se enferma. Las escenas son manidas y cotidianas. Los sujetos caminan de un sitio a otro y parecen olvidar la persistencia del coronavirus.

Y es que la enfermedad ya se volvió común, la gente se acostumbró a convivir con el peligro y ya no respetan distancias. Vuelven los besos y los abrazos. Vuelven los festejos como si las muertes por la COVID 19 no fueran reales, no fueran dolorosas.

Los niños no están en las escuelas, se interrumpe el curso escolar en varios municipios para cuidar la salud de los infantes, pero salen al barrio, juegan sin protección y eso, es responsabilidad de sus padres.

Las calles no tienen espacios vacíos y sí, las carencias no son pocas y se conforman extensas y agobiantes colas, pero el respeto a las medidas higiénicas y los protocolos sanitarios es una prioridad.

El SARS COV 2 sigue al asecho, los números se alzan por estos días y la situación epidemiológica se complica con una tasa de incidencia de la enfermedad de 43.5 x 100 000 habitantes.

Lejos de decrecer, el problema aumenta, cobra fuerzas y aparecen más enfermos en la provincia. Mientras las autoridades exigen e imponen medidas para contener el brote, los médicos trabajan sin descanso por la salud, falta percepción de riesgo y se incrementan las indisciplinas.

Si no se gana en conciencia, perderemos una batalla que ha cobrado miles de muertes en el mundo.