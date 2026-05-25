Nuevas ambulancias fortalecen la red de urgencias médicas en Cienfuegos

La provincia de Cienfuegos recibió cuatro modernas ambulancias Dongfeng K33, unidades que fueron asignadas a las bases regionales de Cruces, Cumanayagua, Rodas y Aguada, informó la Dirección General de Salud en el territorio sureño.

En medio de las tensiones económicas derivadas del bloqueo financiero y comercial que mantiene el Gobierno de Estados Unidos contra la isla, que restringe el acceso a combustible y piezas de repuesto, llegan estos vehículos para incorporarse al sistema de urgencias médicas y contribuir a salvar vidas en situaciones críticas como emergencias en la atención a embarazadas, accidentes de tránsito, pacientes con enfermedades crónicas y traslados hacia unidades de terapia intensiva.

La llegada de estas cuatro ambulancias a Cienfuegos forma parte de un lote mayor de 75 unidades que arribaron por el puerto del Mariel en mayo de 2026, solicitado por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Dongfeng K33 es una empresa china de automóviles y camiones, que ya ha suministrado equipos a la isla en ocasiones anteriores. En el interior, las ambulancias cuentan con espacio para camilla, asientos para el personal sanitario, compartimentos de almacenamiento, barras de sujeción y una cortina divisoria en la zona médica.

En enero de este año se habían distribuido 50 vehículos de este tipo en varias provincias.

En febrero se incorporaron 25 ambulancias eléctricas destinadas a La Habana.