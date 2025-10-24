Ante alerta temprana, Cienfuegos se activa por avance de Melissa

Además de mantenerse informados sobre la posible trayectoria de la tormenta tropical Melissa, en aguas del Caribe, los cienfuegueros se preparan para enfrentar su impacto con buen tiempo de antelación, a tono con la alerta temprana emitida por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba.

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de la provincia de Cienfuegos, emitió una información a la población sobre las medidas fundamentales que alisten al territorio en todos los sentidos, a fin de reducir las afectaciones que pueda tener ese organismo climático sobre el país.

El objetivo primordial es preservar la vida de sus ciudadanos, los recursos materiales y los productos agrícolas y ganaderos.

Explicó que ya reunieron al Grupo Provincial de Alerta Temprana y a los Grupos Temporales a instancia de territorio y municipio, en la puntualización de todas las medidas previstas en los planes para enfrentar cualquier evento hidrometeorológico.

Como tareas primarias, dijo, revisan la situación de los estudiantes que están becados en las escuelas internas del territorio, además de los centros de evacuación y de elaboración de alimentos.

Colaboración desde la familia y el barrio

Indicó la directiva que otro grupo de medidas debe acometer la población en el plano familiar e individual, como la limpieza de azoteas, de tragantes, para evitar ocurrencias de inundaciones en las zonas bajas.

Reiteró la importancia de las personas cumplan, y en especial por estos días, con el horario de sacar los desechos sólidos, a fin de que puedan ser evacuados por el transporte de Comunales. Con ello se evitará sean arrastrados por las intensas lluvias y obstruyan tragantes y alcantarillas, con las consecuentes inundaciones.

Añadió que el arroyo El Tejar en Cumanayagua se va a desobstruir en su parte final, para evitar nuevas penetraciones de agua en algunas viviendas aledañas al margen de esa vía fluvial, como ocurrió recientemente.

En redes sociales Magalys Chaviano, periodista del semanario 5 de Septiembre, alertaba sobre la necesaria poda de árboles en el reparto Pastorita, donde los vientos pudieran dañar al tendido eléctrico y a los deficitarios transformadores.

Cienfuegos ha tenido otras experiencias en inundaciones muy grandes, como la del primero de junio de 1988 en la cabecera capital atravesada en varios de sus consejos populares por el arroyo El Inglés, y donde perdieron la vida varios residentes de esos núcleos urbanos.

Casi estacionaria en los mares al sur-sudeste de Jamaica, la tormenta tropical Melissa fue estimada a las seis de la mañana de este viernes en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, con vientos de 75 kilómetros por hora.