Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Cuba Sociedad

Arriba a Santiago contingente eléctrico de Cienfuegos

PorAgencia Cubana de Noticias

Oct 31, 2025 #labores de recuperación, #Santiago de Cuba, #trabajadores eléctricos

Contingentes de trabajadores eléctricos procedentes de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y La Habana arribaron a Santiago de Cuba para incorporarse a las labores de recuperación y restablecimiento energético, tras los daños ocasionados por el huracán Melissa en el territorio.

El recibimiento estuvo encabezado por Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica (UNE), quien reconoció la entrega y disposición de estos colectivos, acostumbrados a responder con prontitud ante situaciones de emergencia en cualquier punto del país.

López Valdés destacó que, pese a las dificultades en el acceso a Santiago de Cuba debido a los impactos del evento meteorológico, las brigadas lograron llegar y se encuentran listas para iniciar las labores de liquidación de daños.

El directivo subrayó la importancia del trabajo coordinado con las autoridades locales, para priorizar el restablecimiento del servicio en los circuitos que abastecen hospitales, acueductos y centros de producción vitales, entre ellos el Laboratorio Farmacéutico Oriente.

Restablecer el servicio en el menor tiempo posible

Ramsés Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, informó que el contingente está integrado por 72 trabajadores (41 linieros y 31 de apoyo) organizados en cinco brigadas con dos carros de servicio.

«Venimos con total disposición de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, comenzando por los circuitos primarios y las instituciones esenciales», afirmó.

Por su parte, Luis Rodríguez Vargas, director técnico de la Empresa Eléctrica de La Habana, explicó que el contingente capitalino está compuesto por 100 trabajadores, de ellos 79 linieros, distribuidos en seis brigadas de gran porte y dos ligeras.

«Contamos con compañeros experimentados que ya participaron en la recuperación tras el huracán Sandy en 2012, lo que nos da la confianza y la preparación necesarias para cumplir con la tarea», señaló.

Las brigadas recién llegadas trabajarán de conjunto con las fuerzas santiagueras, a las que se unirán técnicos de cada circuito para garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones.

Según López Valdés, aunque los daños provocados por el huracán Melissa no superan la magnitud de otros eventos meteorológicos anteriores, la complejidad del sistema eléctrico en Santiago de Cuba exige un trabajo organizado y sostenido para devolver la vitalidad al territorio en el menor plazo posible.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cuba Sociedad

Manuel Guerrero: los 97 de un cienfueguero leyenda del periodismo cubano

Oct 31, 2025 Prensa Latina
Cuba Sociedad

Cambio de horario en Cuba este 2 de noviembre

Oct 31, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba

Cuba denuncia doble moral de EEUU tras oferta de asistencia

Oct 30, 2025 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión