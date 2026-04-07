Los astronautas de Artemis II hacen historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de medio siglo

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la NASA en X (@NASA) que muestra la cara visible de la Luna. EFE/ @NASA

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia este lunes al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, durante un viaje que comenzó con un despegue impecable el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida.

La agencia espacial estadounidense también escribió un hito con la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

Esta tripulación también se convirtió en la más alejada de la Tierra cuando superó los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y marcar un nuevo récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación.

«Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa», expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Igualmente, los astronautas pasaron por detrás de la Luna, el lado del satélite que no se puede ver desde la Tierra, momento en el que perdieron las comunicaciones con la agencia espacial por unos 40 minutos, algo que era previsible desde el comienzo de la misión.

La observación lunar más detallada

Artemis II concluyó este lunes con el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra a los cuatro astronautas que han viajada a la luna en la nave Orión. EFE/ @NASA

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas (19:25 GMT) para volver a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

Observación lunar tras varios hitos

La NASA señaló que la observación lunar de ahora, de unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la Luna, representa un avance significativo en sus investigaciones.

La tripulación informó sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Incluso, el retraso de la misión, originalmente programada para febrero tras varios años en los que se había pospuesto, permitió a la tripulación observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra.

Los astronautas lo experimentaron debido a su posición única alrededor de la Luna, explicó a EFE una experta de la NASA.

Detalló que durante este tiempo, la tripulación vio una Luna mayormente oscura, que se aprovechó para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación tuvo la oportunidad de buscar destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.

La misión de los astronautas de la NASA con Artemis II está más cerca del fin

La NASA concluyó así su sexta jornada de viaje, de un total de 10, sin mayores problemas.

Uno de los contratiempos más notorios de la misión se trató del percance del inodoro, presente desde el despegue y que justo este lunes, en el día más histórico del viaje, resultó clausurado. Igualmente, los astronautas han reportado un indeseable olor cuyas causas aún no se han identificado.

Nada, sin embargo, ha opacado el éxito de la NASA, que convirtió esta expedición en la primera en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

«Es tan grandioso escucharlos desde la Tierra de nuevo. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. Nosotros los vemos también», declaró la astronauta Koch en su primer mensaje tras el restablecimiento de las comunicaciones.

La misión Artemis II, de diez días, ahora inició su regreso a la Tierra, que culminará el 10 de abril con un amerizaje al frente de la costa de San Diego (California).

Imagen distribuida por la NASA, el 3 de abril de 2026, que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión. EFE/ NASA

Astronautas de Artemis II relatan a Trump su paso por el lado oscuro de la luna

El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra.

“Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su ”valentía”, aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar «no solo huellas» sino para establecer “una misión permanente”.

El mandatario también preguntó a los tripulantes ”cual es la parte más inolvidable de este día histórico?”, a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.