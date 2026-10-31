Asambleas Municipales del Poder Popular en Cienfuegos celebran medio siglo de gestión local

El homenaje a quienes destacan por su estrecho vínculo con el pueblo desde su condición de delegados de circunscripción distinguió este sábado las sesiones solemnes de las ocho Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) en el territorio cienfueguero, informó el Portal del Ciudadano del Gobierno Provincial.

La convocatoria realizada como parte de las actividades por el aniversario 50 de la creación de los òrganos locales del Poder Poder Popular, incluyó el reconocimiento a dirigentes y trabajadores con una labor meritoria durante más de 10 años en la gestión de de la Administración Municipal.

En la sesión de la AMPP en el municipio cabecera, a la cual asistió Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, hicieron entrega de la Distinción Mambí Sureño a cienfuegueros sobresalientes en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial, participó en la AMPP en Cumanayagua, donde fue electa como diputada al Parlamento cubano. En ese territorio, tuvo lugar el homenaje a Luis Palmero Hernández, quien desde hace cincuenta años ejerce como delegado.

Como parte del proceso de institucionalización del país el 31 de octubre de 1976, hace hoy 50 años, se constituyeron simultáneamente en los 169 municipios de la nación las asambleas municipales del Poder Popular, que son los órganos locales de gobierno del Estado.

Estas asambleas fueron integradas por los delegados de las circunscripciones que por primera vez fueron electos en las elecciones convocadas al efecto en la primera vuelta para el 10 de octubre de 1976, y en segunda vuelta para siete días después.

Las asambleas municipales son los órganos superiores del poder del Estado en nuestro país y están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de sus funciones estatales en su demarcación, y para ello, dentro del marco de su competencia y ajustándose a la ley, ejerce el gobierno.

Asimismo, las asambleas municipales tienen entre sus funciones aprobar el plan económico, social y presupuesto del municipio de acuerdo a la política trazada por los organismos competentes de la administración central del Estado y controla su ejecución, entre otras importantes tareas.