Asunción 2025: Bote de oro en un cierre espectacular (+📹)

Impresionante final le dio la victoria al bote cubano de cuatro pares de remos cortos, cuyos integrantes dedicaron el triunfo al 99 aniversario del natalicio de Fidel

Llegaba la última jornada del torneo de remo y los cubanos no tenían el oro que añoraban… pero la historia cambió en apenas 11 centésimas de segundos cuando el bote de cuatro pares de remos cortos traspasó primero la línea de meta y coronó el sueño en los II Juegos Panamericanos Júnior.

Leduar Suárez, Roberto Carlos Paz, Henry Heredia y Adel Gutiérrez sabían que ese era el ahora o nunca, transitaron por los primeros mil metros como terceros y esa no era la posición que querían. En un esfuerzo final intensificaron el ritmo, solo pensaron en que había que apurar cada paletada y llegó la recompensa, tiempo de 6:01.64 minutos les convirtió en campeones por delante de Brasil (6:01.75) y Chile (6:02.93).

La electrizante final en video:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Es un orgullo cerrar con este oro y más un día como hoy en el que celebramos el aniversario del nacimiento de nuestro Comandante. Me sentía en deuda con el equipo y con el país, con el entrenador y con todos», aseguró feliz Roberto Carlos, quien en la ceremonia inaugural tuvo el privilegio de portar la bandera de la Estrella Solitaria.

Igual de emocionado con lo vivido en la Bahía de Asunción, Leduar confesó que no pensaron en nada, solo en remar más fuerte y que saliera el resultado. «Este es el evento que más hemos entrenado, en el torneo clasificatorio fuimos segundos y queríamos ganar ahora».

Antes de este reinado los cubanos habían conseguido medalla de bronce en el bote de ocho remos con timonel, una actuación que igualaba lo hecho en Cali-Valle 2021.

«Veníamos con un propósito superior esta vez y nunca estamos satisfechos, pero sí contentos por el cierre, los muchachos hicieron un esfuerzo extraordinario», aseguró el presidente de la federación cubana, Ángel Luis García, quien junto a los entrenadores Joan Manuel Paula y Nelson Arturo Simón sufrió cada resultado adverso y disfrutará ahora la recompensa final.

Chile dominó este deporte en la cita con ocho medallas de oro, una de plata y una de bronce. Brasil (2-4-4) y Paraguay (1-3-2) ocuparon los puestos dos y tres, en ese orden, en tanto Cuba y Uruguay compartieron el cuarto escaño con 1-0-1. (✍️ Eyleen Ríos, enviada especial)